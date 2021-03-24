Erdoğan, uluslararası anlaşmalara ilişkin 10 kanunu onayladı
|24 Mart 2021 10:29
|+Aa- Yazdır
Yayımlanan kanunlar şöyle:
"Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına Ek Altıncı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Bölgesel Enstitüsü Tüzüğünün 5.4.1.10 Maddesinin Tadiline İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Sınırları Dahilinde ve Ötesinde Tarifeli Hava Hizmetlerine İlişkin İkili Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokol ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nikaragua Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Paraguay Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dostluk ve İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Hidrokarbon Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Kalkınma İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|CHP'den TCMB hakkında Meclis araştırması talebi
24 Mart 2021 11:46
|Erdoğan, kongre konuşmasını yapıyor/Canlı
24 Mart 2021 11:26
|Sağlık Bakanı Koca, 'Türkiye Sağlık Politikaları Zirvesi'nde konuştu
24 Mart 2021 11:05
|Erdoğan, virüsün uğramadığı tek ili açıkladı
24 Mart 2021 10:48
|AK Parti'de Genel Başkanvekili sayısı 2'ye çıkarılıyor
24 Mart 2021 10:22
|Kosova Büyükelçiliği önünde Kudüs protestosu
24 Mart 2021 10:20
|Yeni kabinedeki isimleri sadece Cumhurbaşkanı biliyor
24 Mart 2021 09:58
|MB Başkanı, İnsan Kaynakları Genel Müdürünü görevden aldı
24 Mart 2021 09:51
|'Kadına şiddetle mücadelede kesinlikle bir geri gidiş olmayacak'
24 Mart 2021 09:44
|S-400'e yapıcı bir angajmanla çözüm
24 Mart 2021 08:34