MSB: Tersane Komutanlığı işçisi koronadan hayatını kaybetti
MSB: Gölcük Tersanesi Komutanlığında işçi olarak görev yapan Necmettin İmat, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
|24 Mart 2021 10:30
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Gölcük Tersanesi Komutanlığında işçi olarak görev yapan Necmettin İmat, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Gölcük Tersanesi Komutanlığında işçi olarak görev yapan Necmettin İmat, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 24, 2021
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