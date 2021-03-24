Fenerbahçe İSKİ'ye dava açtı
Fenerbahçe'den İSKİ'ye yüksek fatura itirazı
|24 Mart 2021 10:49
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Normalde ödenmesi gereken tutardan çok daha yüksek fatura geldiğini ve 247 bin 114 lira fatura bedeli ödendiğini belirten kulüp avukatları, İSKİ'nin sebepsiz yere zenginleştiğini ileri sürdü.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre;
İSKİ ise, yapılan işlemin mevzuata uygun olduğunu belirterek davanın reddini istedi.
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