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Fenerbahçe İSKİ'ye dava açtı

Fenerbahçe'den İSKİ'ye yüksek fatura itirazı
 24 Mart 2021 10:49
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Fenerbahçe İSKİ'ye dava açtı

Normalde ödenmesi gereken tutardan çok daha yüksek fatura geldiğini ve 247 bin 114 lira fatura bedeli ödendiğini belirten kulüp avukatları, İSKİ'nin sebepsiz yere zenginleştiğini ileri sürdü.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre;

İSKİ ise, yapılan işlemin mevzuata uygun olduğunu belirterek davanın reddini istedi.
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