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Ziraat Bankası'ndan köyde yaşamak isteyenlere 12 ay ödemesiz, faizsiz 100 bin TL kredi

Devlet bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası farklı alanda destek kredileri vermeye devam ederken bunlardan biri de Köyümde Bir sürü Nedenim Var Projesi adı verilen proje kapsamında köyünde hayvancılık yapmak isteyen kişilere Ziraat Bankası faizsiz kredi desteği verilecek.
 24 Mart 2021 11:10
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Ziraat Bankası'ndan köyde yaşamak isteyenlere 12 ay ödemesiz, faizsiz 100 bin TL kredi

Devlet bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası farklı alanda destek kredileri vermeye devam ederken bunlardan biri de Köyümde Bir sürü Nedenim Var Projesi adı verilen proje kapsamında köyünde hayvancılık yapmak isteyen kişilere Ziraat Bankası faizsiz kredi desteği verilecek.

İlk 12 ayı ödemesiz dönemli olmak üzere toplam 84 ay vadeli verilen kredi paketi kapsamında 100 bin lira faizsiz kredi kullanımına olanak sağlanacak. Kredi paketinden yararlanan kişiler talep etmeleri durumunda faizsiz kredi desteğine ek olarak 18 ay vadeli düşük faizli 50 bin TL işletme kredisi desteği de alabilecek.

Kredi başvuru şartları ve proje desteği hakkında detaylı bilgi almak için TIKLAYINIZ
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