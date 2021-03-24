OYAK Yatırım, halka arz için SPK'ya başvurdu
OYAK Yatırım, hisselerinin yüzde 30'unu halka arz etmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.
|24 Mart 2021 10:58
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OYAK Yatırım tarafından yapılan yazılı açıklamada, OYAK Yatırım'ın halka arzında, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemlerinin birlikte kullanılacağı kaydedildi.
Arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 30 olarak belirlenirken, ek satış hakkının kullanılması durumunda ise bu oranın yüzde 35'e çıkacağı belirtildi.
Mevcut tüm ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak bedelli sermaye artırımı yöntemiyle halka arz edilecek payların toplam nominal değerinin 5,7 milyon TL olacağı kaydedildi. Bu miktar, toplam halka arzın yaklaşık yüzde 20'lik bölümünü oluşturuyor.
OYAK Yatırım, Sabit Fiyat ile Talep Toplama yöntemiyle yapılması planlanan halka arzın, yasal sürecin sonuçlanmasına bağlı olarak yılın ilk yarısında gerçekleştirmeyi hedefliyor.
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