Mevzuata aykırı atamada imzası olmayan harcama yetkilisi kamu zararından sorumlu mudur?

Mahalli idareler kapsamında bir kamu kuruluşunda Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapmakta iken önce yasada istisnai kadro olarak belirlenen Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atanan daha sonra unvan değişikliği sınavına girmeden Programcı kadrosuna yapılan atamanın mevzuata uygun olmadığı belirtilmiştir.

Öte yandan unvan değişikliği sınavına tabi programcı kadrosuna sınavsız atama işlemi sonucu kadro unvanının özlük hakları karşılığı ilgiliye yapılan ödemelere yönelik, 5018 sayılı Kanun'un 32'nci maddesinde harcama yetkililerinin, 33'üncü maddesinde ise gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğu açıklanmış olup söz konusu atama onayına istinaden harcama yetkilisi tarafından harcama talimatı verilerek ve bu talimat üzerine gerçekleştirme görevlileri tarafından da ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması sağlandığından, harcama yetkililerinin ve gerçekleştirme görevlilerinin mali sorumlulukları bulunmadığına söz konusu atama kararını imzalayan genel müdürünün sorumlu tutulması gerektiğine ve oluşan kamu zararının tek başına, faizleri ile birlikte ödettirilmesine hükmedilmiştir.

İŞTE O KARAR!

PERSONEL ATAMASI İŞLEMİ

. Genel Müdürlüğünde Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapmakta iken . tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atanan .'ın daha sonra . tarihinde unvan değişikliği sınavına girmeden Özel Kalem Müdürlüğünden Programcı kadrosuna atanması ve bu kadro unvanının özlük hakları karşılığı olarak kendisine . TL ödemede bulunulması sonucu kamu zararına sebebiyet verildiği hususunun sorgu konusu edildiği görülmüştür.

04.07.2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasında unvan değişikliğine tabi kadrolar ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Buna göre "programcı" kadrosu unvan değişikliğine tabi kadrolar içerisinde sayılmaktadır.

Aynı Yönetmeliğin "Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 8'inci maddesine göre ise unvan değişikliği suretiyle atanacak olanlarda; yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmanın yanısıra unvan değişikliği sınavında başarılı olmak şartı da aranmaktadır.

Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59, 60 ve 61'inci maddelerinde, istisnai memurluklarla ilgili düzenlemelere yer verilmiş olup, özel kalem müdürü kadrosunun istisnai bir memuriyet olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla, özel kalem müdürlüğüne atama usulü istisnai bir usul olup, kişiler için kazanılmış hak oluşturmamaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulduğunda; .'ın unvan değişikliği sınavına girmeden programcı kadrosuna atanması işleminin mevzuata uygun bulunmadığı anlaşılmıştır.

5018 sayılı Kanun'un 32'nci maddesinde harcama yetkililerinin sorumluluğundan, 33'üncü maddesinde ise gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğundan bahsedilmiştir. Buna göre;

"Harcama talimatı ve sorumluluk başlıklı 32'nci maddede;

"Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun ve diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.",

"Giderin gerçekleştirilmesi" başlıklı 33'üncü maddede ise;

"Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.

Gerçekleştirme görevlileri, bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar.",

Denilmektedir.

Söz konusu atama işlemi . Genel Müdürünün . tarihli onayıyla gerçekleştirilmiştir. Bu karara istinaden harcama yetkilisi tarafından harcama talimatı verilmiş ve harcama talimatı üzerine gerçekleştirme görevlileri tarafından da ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması sağlanmıştır.

Açıklanan gerekçelerle, unvan değişikliği sınavına tabi olan programcı kadrosuna sınavsız atama işleminden kaynaklanan ödemelerde harcama yetkililerinin ve gerçekleştirme görevlilerinin mali sorumlulukları bulunmamakta olup, söz konusu hatalı uygulamadan atama kararını imzalayan . genel müdürünün sorumlu tutulması gerekmektedir.

Bu itibarla, . Genel Müdürlüğünde Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapmakta iken . tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atanan .'ın daha sonra . tarihinde unvan değişikliği sınavına girmeden Özel Kalem Müdürlüğünden Programcı kadrosuna atanması ve kendisine bu kadronun mali haklarının ödenmesi sonucu neden olunan . TL tutarındaki kamu zararının;

Söz konusu atama kararını imzalayan . Genel Müdürü .'ya tek başına,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 53'üncü maddesi gereğince işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine, anılan Kanunun 55'inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere,

Oy çokluğuyla,

Karar verildi.

Azınlık Görüşü:

Üye .'in karşı oy gerekçesi:

"Her ne kadar unvan değişikliği sınavına tabi olan programcı kadrosuna yapılan sınavsız atama işlemi söz konusu işlemin yapıldığı tarihteki mevzuat hükümleri uyarınca hatalı olup bu nedenle kamu zararına neden olunmuşsa da, 02.07.2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ile uygulamada yaşanan sorunların giderilmeye çalışıldığı ve yeni uygulamada bu tür atama işlemlerine cevaz verildiği görülmüştür.

Bu nedenle, gerçekleştirilen atama işleminin zorunlu halde yapıldığı değerlendirildiğinden konu hakkında ilişik bulunmadığına karar verilmesi uygun olur."