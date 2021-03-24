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Yozgat'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
|24 Mart 2021 11:39
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