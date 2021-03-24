1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eskişehir'de FETÖ sanığı eski kadın subay 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan eski kadın subaya hapis cezası verildi.
 24 Mart 2021 11:42
+Aa- Yazdır
Eskişehir'de FETÖ sanığı eski kadın subay 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, eski üsteğmen tutuksuz sanık D.E.Ç. ve avukatı hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
24 Mart 2021 11:28		 Usulsüz reçetelerle alınan ilaçları terör örgütü PKK'ya göndermek istemişler
24 Mart 2021 10:12
Barış Pınarı bölgesinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
24 Mart 2021 09:55		 Helin'in hayatını atletizm öğretmeni kararttı!
24 Mart 2021 09:02
Koronavirüs döneminde vatandaş en çok gezmeyi özledi
24 Mart 2021 08:54		 4 ayda görevdeki 18 teğmen gözaltına alındı
24 Mart 2021 08:50
DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı
24 Mart 2021 08:48		 Hapis cezaları kesinleşen emniyet eski müdürü ile öğretmen eşi yakalandı
24 Mart 2021 08:35
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı
24 Mart 2021 02:59		 Firari FETÖ üyesi eski binbaşı Ankara'da yakalandı
23 Mart 2021 23:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:48 - Savunma Sanayii Başkanı üniversitelere proje üretme çağrısı yaptı11:47 - İstanbul'un barajlarındaki su oranı yüzde 68,64'e yükseldi11:46 - CHP'den TCMB hakkında Meclis araştırması talebi11:44 - İhaleye katılacak firmalara yönelik sertifikasyon sistemi gelecek yıl hayata geçirilecek11:42 - Eskişehir'de FETÖ sanığı eski kadın subay 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi11:39 - Yozgat'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü
11:35 - İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor11:28 - Terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı11:26 - Erdoğan, kongre konuşmasını yapıyor/Canlı11:16 - Yazıcıoğlu ailesinin avukatı, helikopter kazasında FETÖ izinin araştırılmasını istedi11:10 - Ziraat Bankası'ndan köyde yaşamak isteyenlere 12 ay ödemesiz, faizsiz 100 bin TL kredi11:07 - Döner sermayeye disiplin getirecek düzenlemeler yıl sonuna kadar tamamlanacak
11:06 - DSİ, Ankara'daki barajlarda şu an itibarıyla su sıkıntısı olmadığını bildirdi11:05 - KVKK kapsamında devlet memurlarına gizlilik sözleşmesi imzalatılmalı mı?11:05 - Sağlık Bakanı Koca, 'Türkiye Sağlık Politikaları Zirvesi'nde konuştu10:58 - OYAK Yatırım, halka arz için SPK'ya başvurdu10:53 - Altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor
10:49 - Fenerbahçe İSKİ'ye dava açtı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Eylem planında kamu personelini ilgilendiren 10 düzenleme
Polis memuru, süs havuzunda boğularak hayatını kaybetti
Erdoğan, virüsün uğramadığı tek ili açıkladı
MB Başkanı, İnsan Kaynakları Genel Müdürünü görevden aldı
AK Parti'yi 2023'e taşıyacak yeni vitrin
Helin'in hayatını atletizm öğretmeni kararttı!
Yeni kabinedeki isimleri sadece Cumhurbaşkanı biliyor
Başkent'te 5 milyonluk araç kazada hurdaya döndü
4 ayda görevdeki 18 teğmen gözaltına alındı
AK Parti'de Genel Başkanvekili sayısı 2'ye çıkarılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
öğrenilmiş çaresizlik 6
sosyolog kıvamına gelmek 1
sınava çok önceden çalışmaya başlamak 1
kepez 2
The office 1
çakın 1
hafakan 1
ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz 1
sanatçı 3
yunus emre 1
SON İLANLAR
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Isparta Uluborlu Belediyesi 4 İşçi Alacak
Vakıflar Genel Müdürlüğü 23 İşçi alacak
Aksaray Taşpınar Belediyesi memur alacak- İlan iptal edildi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Vakıflar Genel Müdürlüğü sözleşmeli 81 güvenlik görevlisi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam