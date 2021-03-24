CHP'den TCMB hakkında Meclis araştırması talebi
|24 Mart 2021 11:46
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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve arkadaşlarının TBMM Başkanlığına sunduğu araştırma önergesinin gerekçesinde, TCMB'de, son 20 ayda 3 başkan değişikliği yapılmasının tedirginliğe yol açtığı, bu durumun döviz kurunda artışa neden olduğu ve bundan bazı kişilerin kazanç sağladığı savunuldu.
Gerekçede, kimlerin döviz satın aldığı ve krizi fırsata çevirdiğinin belirlenmesi gerektiği belirtilerek, "Kamu adına denetim görevi yapan Meclis, tüm bu soruların yanıtlarını araştırıp acilen kamuoyuyla paylaşmalıdır. Çünkü TL'nin yabancı para birimleri karşısında sadece 1 kuruş değer yitirmesi Türkiye'nin brüt dış borcunun TL karşılığını 4 milyar 310 milyon lira birden yükseltiyor." denildi.
TCMB'de başkan değişikliğinden sonraki süreçte kimlerin kazanç sağladığının belirlenmesine, oluşan kamu zararının boyutlarının ortaya çıkarılmasına ve alınması gereken önlemlere ilişkin Meclis araştırması açılması talep edildi.
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