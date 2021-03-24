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Savunma Sanayii Başkanı üniversitelere proje üretme çağrısı yaptı

"Teknoloji derinliği, odaklanma konusunda da üniversitelere önemli görevler düşüyor"
 24 Mart 2021 11:48
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Savunma Sanayii Başkanı üniversitelere proje üretme çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara devam ederken üniversitelerden geleceğin teknolojileri konusunda katkı beklediklerini söyledi.

Demir, video konferans yöntemiyle katıldığı İstanbul Teknik Üniversitesi Savunma Teknolojileri Kulübü tarafından düzenlenen Savunma Teknolojileri Günleri programının açılışında yaptığı konuşmada, bir ülkenin bağımsız olarak yaşamasının, geleceğinin teminatının gücünden kaynaklandığını vurguladı.

Türkiye'nin savunmadaki gücünü artırmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Bu hazırlığı yapma konusunda yılların belirli ihmalleri veya farkında olmama durumları, bazı engellemeler, bazı çalışmaların akamete uğraması söz konusu. Bu akamete uğramanın, duraklamaların en büyük sebebinin de irade ve inanç eksikliği olduğunu görüyoruz. Bugün bu irade eksikliği yok. Sayın Cumhurbaşkanı'mız özellikle savunma sanayisi konusunda büyük desteklerini her zaman vurguluyorlar. Bu da demek ki siyasi irade olarak savunma sanayisine çok önem veriliyor. Yerli ve milli ürünler konusunda hiçbir taviz verilmemesi gerektiğinin altı çok kalın şekilde çiziliyor. Bizim görevimiz de bunu gerçekleştirmek."

Demir, bir yandan konvansiyonel teknolojiler, uygulamalar peşinde koşarken diğer taraftan geleceğin teknolojilerine yönelik çalıştıklarını ifade etti.

Özellikle üniversitelerden geleceğin teknolojileriyle ilgili ufuk açıcı proje ve fikirlerle gelmelerini beklediklerini dile getiren Demir, "Teknoloji derinliği, odaklanma konusunda da üniversitelere önemli görevler düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma sanayisinde geliştirilecek bir teknolojinin çok çeşitli alanlarda kullanımının da mümkün olduğuna işaret eden Demir, bu alanda yapılacak çalışmalar ve gelişmelerin ülkenin genel ekonomisi ve kalkınmışlığına çok büyük katkıda bulunacağını bildirdi.

- Üniversite-sanayi iş birliği

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da üniversite-sanayi iş birliğini her zaman öncelikli gündem maddesi haline getirdiklerini ve buna göre çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarını her zaman ilk öncelik olarak gördüklerini vurgulayan Koyuncu, bu alanların aynı zamanda ülke ekonomilerini de doğrudan etkilediğini dile getirdi. Koyuncu, şunları kaydetti:

"Üstelik, iş bir de savunma sanayisine geldiğinde, diğer sektörlere nazaran birtakım farklılıklar ve aciliyetler de ortaya çıkabilmektedir. Hal böyle olunca da teknolojik gelişimi sürekli takip ederek bilgilerimizi daima güncel tutmamız gerekmektedir. İTÜ ile savunma sanayimizin bir araya geldiği böylesi etkinlikler mevcut iş birliklerini güçlendirmek ve artırmak anlamında son derece önemlidir. Bu etkinlikle birlikte, savunma sanayimizde Ar-Ge'ye yapılan yatırımlar, sağlanan kaynaklar, geleceğin politikaları konusunda İTÜ'lü akademisyenlerin ve öğrencilerin farkındalığının artırılması sağlanırken, bir yandan da İTÜ'nün akademik gücü, laboratuvar kabiliyetleri ve sahip olduğu nitelikli öğrenci profili konusunda savunma sanayimizde faaliyet yürüten kurum ve kuruluşların farkındalığının artırılması da amaçlanıyor. İnşallah, böylesi etkinlikler sayesinde İTÜ ile savunma sanayimiz arasındaki iş birliklerini güçlendirmeye dönük somut adımlarımız daha da artacaktır."
Anadolu Ajansı
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