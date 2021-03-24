Yönetmelik düzenlemesi sonrası iki üniversiteden örnek öğretim üyesi ilanı
|24 Mart 2021 14:00
|+Aa- Yazdır
Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu tarafından 9 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nde "Genel Şartlar" başlıklı 3 üncü maddesine "İLANA BAŞVURU KOŞULU OLARAK ADAYLARIN LİSANSÜSTÜ TEZ VEYA UZMANLIK TEZİ ADLARININ BİR KISMI VEYA TAMAMI YAZILAMAYACAĞI GİBİ İLANDA SADECE BELİRLİ BİR ADAYI TANIMLAYAN ÖZEL ŞARTLARA DA YER VERİLEMEZ." hükmü eklenmek suretiyle üniversitelerde akademik kadro kullanımında fırsat eşitliğini sağlamak amaçlanmıştı.
Bu çerçevede, öğretim üyesi kadro izinlerinin dağıtılmasıyla birlikte, yeni düzenlemeye uygun şekilde üniversitelerin kadro ilanları yayımlanmaya başladı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Artvin Çoruh Üniversitesi ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin öğretim üyesi ilanlarında belirli bir adayı tarif eden çalışma alanlarına yer verilmeyerek ilgili alanda doktora mezunu olan adaylara başvuru şansı verildi.
Bu ilanların akademik camiada yaygınlaşmasını ümit eder, ilgili üniversite yönetimlerini hassasiyetlerinden dolayı tebrik ederiz.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bugün karantina kararı alınan yerleşim yerleri
24 Mart 2021 14:28
|Edirne'deki ilçe ve köylerde 100 bin maske dağıtıldı
24 Mart 2021 12:23
|Savunma Sanayii Başkanı üniversitelere proje üretme çağrısı yaptı
24 Mart 2021 11:48
|DSİ, Ankara'daki barajlarda şu an itibarıyla su sıkıntısı olmadığını bildirdi
24 Mart 2021 11:06
|Bir ilimizde berberler, kuaför ve güzellik merkezlerinde HES kodu sorgulanacak
24 Mart 2021 10:39
|Akaryakıt istasyonlarında yeni zorunluluk
24 Mart 2021 10:30
|Röntgen teknisyenleriyle ilgili madde yürürlükten kaldırıldı
24 Mart 2021 09:09
|Eylem planında kamu personelini ilgilendiren 10 düzenleme
24 Mart 2021 00:07
|Ankara'da vefat eden sağlık çalışanları anısına fidan dikildi
23 Mart 2021 20:49
|Polis helikopterini görüntüleyen sürücüye 315 lira ceza
23 Mart 2021 18:59