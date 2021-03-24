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Yönetmelik düzenlemesi sonrası iki üniversiteden örnek öğretim üyesi ilanı

Öğretim üyesi kadrolarında kişiye özel şartları engelleyen yönetmelik değişikliği sonrası üniversitelerden fırsat eşitliğini sağlayan ilanlar yayımlanmaya başladı!
 24 Mart 2021 14:00
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Yönetmelik düzenlemesi sonrası iki üniversiteden örnek öğretim üyesi ilanı

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu tarafından 9 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nde "Genel Şartlar" başlıklı 3 üncü maddesine "İLANA BAŞVURU KOŞULU OLARAK ADAYLARIN LİSANSÜSTÜ TEZ VEYA UZMANLIK TEZİ ADLARININ BİR KISMI VEYA TAMAMI YAZILAMAYACAĞI GİBİ İLANDA SADECE BELİRLİ BİR ADAYI TANIMLAYAN ÖZEL ŞARTLARA DA YER VERİLEMEZ." hükmü eklenmek suretiyle üniversitelerde akademik kadro kullanımında fırsat eşitliğini sağlamak amaçlanmıştı.

Bu çerçevede, öğretim üyesi kadro izinlerinin dağıtılmasıyla birlikte, yeni düzenlemeye uygun şekilde üniversitelerin kadro ilanları yayımlanmaya başladı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Artvin Çoruh Üniversitesi ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin öğretim üyesi ilanlarında belirli bir adayı tarif eden çalışma alanlarına yer verilmeyerek ilgili alanda doktora mezunu olan adaylara başvuru şansı verildi.

Bu ilanların akademik camiada yaygınlaşmasını ümit eder, ilgili üniversite yönetimlerini hassasiyetlerinden dolayı tebrik ederiz.

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Memurlar.Net - Özel

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