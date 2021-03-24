1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca görevdeki ilk yılını tamamladı

Bu dönemde, Yargıtay yeni hizmet binası inşasının hızlandırılmasının yanı sıra belirlenmiş hedefleri yakalamak için çalışmalar gerçekleştirildi- Bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçtiği 2016'da 46 olan daire sayısı, Mart 2021 itibarıyla 29'a indi- Yargıda şeffaflığın bir gereği olarak İstanbul Bildirgesi'nde belirlenen esaslara göre Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu kısa süre önce faaliyete geçirildi
 24 Mart 2021 11:55
+Aa- Yazdır
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca görevdeki ilk yılını tamamladı

- Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 24 Mart 2020'de Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca, görev süresinin ilk yılını tamamladı.

İsmail Rüştü Cirit'in yaş haddinden emekliye ayrılmasının ardından geçen yıl yapılan seçimlerde 267 oy alan Akarca, Yargıtayın yeni başkanı olmuştu. Akarca'nın göreve gelişinin üzerinden geçen bir yıllık sürede, Yargıtay yeni hizmet binası inşasının hızlandırılmasının yanı sıra belirlenmiş hedefleri yakalamak için çalışmalar gerçekleştirildi.

Buna göre, Yargıtayın fiziki şartlarını iyileştirmek ve tüm birimlerin aynı kampüs içerisinde toplanmasını sağlamak için 2018'de temeli atılan hizmet binasının inşasına hız verildi. Binanın Temmuz 2021'de tamamlanması ve yeni adli yılın başlangıcı olan 1 Eylül 2021 itibarıyla hizmet vermeye başlaması öngörülüyor.

İnşaatın tamamlanmasıyla şu an 6 ayrı binada yürütülen yargı hizmetleri, aynı yerleşke içinde sürdürülebilecek.

- "24 daireli Yargıtay" hedefi gerçekleşiyor

Akarca döneminde, bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinin ardından birikmiş iş yükü azalmaya başlayan 12 hukuk ve 12 ceza dairesi olmak üzere 24 daireli Yargıtay hedefine yönelik faaliyetler de gerçekleşti.

Bu kapsamda, bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçtiği 2016'da 46 olan daire sayısı, Mart 2021 itibarıyla 29'a indi. Yeni hizmet binasına taşınmadan önce 5 dairenin daha birleştirilmesiyle kanunda öngörülen tarih olan 23 Temmuz 2022'den bir yıl önce söz konusu hedefe ulaşılması amaçlanıyor.

Ayrıca Yargıtaydaki daire sayısının azaltılmasıyla, benzer işlere bakan daireler arasındaki içtihat farklılıklarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

- İstanbul Bildirgesi referans metin olarak kabul edildi

Japonya'nın Kyoto şehrinde 14'üncüsü düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Kongresi, 7-12 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Yargıtayın da temsil edildiği kongrenin siyasi deklarasyonunda, BM'nin diğer temel insan hakları belgeleri ile birlikte İstanbul Bildirgesi ve Uygulama Tedbirleri de referans metin olarak kabul edildi.

- Yargıtay Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu faaliyete geçti

Yargıda şeffaflığın bir gereği olarak İstanbul Bildirgesi'nde belirlenen esaslara göre görev yapmak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu kısa süre önce faaliyete geçirildi.

Basının halkı bilgilendirmeye yönelik görevini kolaylaştırmayı amaçlayan büronun, Yargıtay iletişim stratejisi çerçevesinde öngörülen faaliyetleri de yürütmesi hedefleniyor.

Ayrıca Akarca'nın göreve geldiği 2020 Mart'ta Türkiye'de de görülmeye başlanan Kovid-19 salgını kapsamında Yargıtay hizmet binalarında gerekli tedbirler alınarak çalışmalar sürdürüldü. Bu zaman zarfında Yargıtay üyeleri, tetkik hakimler, cumhuriyet savcıları ve personelin güvenli şekilde çalışması için alınan önlemlerle çalışmalarına devam eden Yargıtayda, son bir yılda 427 bin 90 dosya karara bağlandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Resmi nikah vaadiyle mağdur olana tazminat ödenecek
23 Mart 2021 19:13		 Yargıtay, 'okumuşsun da adam olamamışsın' sözünü hakaret saymadı
23 Mart 2021 11:27
Rapor alıp, tatile gidenlere kötü haber
20 Mart 2021 10:25		 Husumetlisine müşterisinin cep numarasını verdi, mahkum oldu
18 Mart 2021 09:54
Öğretmene 'terbiyesiz, geri zekalı' demek hakaret suçu mudur?
18 Mart 2021 00:01		 Yargıtay'dan HDP'ye kapatma davası: Gerekçe belli oldu
17 Mart 2021 18:26
Aldatan eşine 'dürzü, gavat' diyen kadına hiçbir şekilde kusur yüklenemez
15 Mart 2021 15:12		 Müşteriye 'Salak' diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu
13 Mart 2021 20:49
Yargıtay: Kullanımdan dolayı meydana gelen eskimeden kiracı sorumlu değil
11 Mart 2021 15:14		 Hatay'da annesinin Oxford'da okuduğunu sandığı kızı emlakçı çıktı
11 Mart 2021 12:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:29 - Meteoroloji paylaştı: Türkiye en sıcak 3. kışını yaşadı13:24 - Karda kalan otobüs ve ambulansın imdadına vatandaşlar yetişti13:21 - Blinken: Türkiye'yle terörle mücadelede iş birliğinin devamını arzu ediyorum13:12 - 75 kişilik Ak Parti MKYK tam listesi13:10 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:09 - AK Parti kongresi'ne 11 siyasi partinin temsilcileri katıldı
13:06 - En çok vaka görülen ilde Vali'den 'ihbar edin' çağrısı13:00 - 'Almanya, Avrupa güvenlik mimarisinde en önemli müttefiklerimiz arasındadır'12:43 - 'Piyasadaki dalgalanmalar, Türk ekonomisini kesinlikle yansıtmıyor'12:40 - 'Gaziantep bölge avukatlar imamı'nın 22,5 yıla kadar hapsi istendi12:27 - Mersin'de ailesini arama bahanesiyle istediği telefonu çalan şüpheli tutuklandı12:25 - Adana'da ATM'ye para yatıran kişinin gasbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı
12:23 - Edirne'deki ilçe ve köylerde 100 bin maske dağıtıldı12:23 - Tunceli'de sağanak ve dolu taşkına yol açtı12:13 - Cinsel saldırıda bulunan sahte alternatif tıp uzmanına dava açıldı12:10 - Gün ortası döviz fiyatları12:10 - Bugün seçim olsa küçük partiler de dahil alacakları oy oranları
12:07 - Çorum'da hayırseverden Kur'an kursu inşaatına 1 milyon lira bağış
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, virüsün uğramadığı tek ili açıkladı
Eylem planında kamu personelini ilgilendiren 10 düzenleme
Polis memuru, süs havuzunda boğularak hayatını kaybetti
MB Başkanı, İnsan Kaynakları Genel Müdürünü görevden aldı
Yeni kabinedeki isimleri sadece Cumhurbaşkanı biliyor
Helin'in hayatını atletizm öğretmeni kararttı!
AK Parti'yi 2023'e taşıyacak yeni vitrin
Başkent'te 5 milyonluk araç kazada hurdaya döndü
Bugün seçim olsa küçük partiler de dahil alacakları oy oranları
4 ayda görevdeki 18 teğmen gözaltına alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
elinden her iş gelmek 4
bilgisayar terimlerinin osmanlıca karşılıkları 1
kendini fenerbahçe gibi hissetmek 2
hey gidi hey 2
nilüfer 3
doblo 6
sezgisel 2
Dermek 1
pi sayısı 3
hafıza 1
SON İLANLAR
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Arjemek Jeotermal İşletme Meyvecilik Turizm Geçici 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 30 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 42 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Safranbolu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Kilis Musabeyli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam