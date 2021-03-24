Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca görevdeki ilk yılını tamamladı

- Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 24 Mart 2020'de Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca, görev süresinin ilk yılını tamamladı.

İsmail Rüştü Cirit'in yaş haddinden emekliye ayrılmasının ardından geçen yıl yapılan seçimlerde 267 oy alan Akarca, Yargıtayın yeni başkanı olmuştu. Akarca'nın göreve gelişinin üzerinden geçen bir yıllık sürede, Yargıtay yeni hizmet binası inşasının hızlandırılmasının yanı sıra belirlenmiş hedefleri yakalamak için çalışmalar gerçekleştirildi.

Buna göre, Yargıtayın fiziki şartlarını iyileştirmek ve tüm birimlerin aynı kampüs içerisinde toplanmasını sağlamak için 2018'de temeli atılan hizmet binasının inşasına hız verildi. Binanın Temmuz 2021'de tamamlanması ve yeni adli yılın başlangıcı olan 1 Eylül 2021 itibarıyla hizmet vermeye başlaması öngörülüyor.

İnşaatın tamamlanmasıyla şu an 6 ayrı binada yürütülen yargı hizmetleri, aynı yerleşke içinde sürdürülebilecek.

- "24 daireli Yargıtay" hedefi gerçekleşiyor

Akarca döneminde, bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinin ardından birikmiş iş yükü azalmaya başlayan 12 hukuk ve 12 ceza dairesi olmak üzere 24 daireli Yargıtay hedefine yönelik faaliyetler de gerçekleşti.

Bu kapsamda, bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçtiği 2016'da 46 olan daire sayısı, Mart 2021 itibarıyla 29'a indi. Yeni hizmet binasına taşınmadan önce 5 dairenin daha birleştirilmesiyle kanunda öngörülen tarih olan 23 Temmuz 2022'den bir yıl önce söz konusu hedefe ulaşılması amaçlanıyor.

Ayrıca Yargıtaydaki daire sayısının azaltılmasıyla, benzer işlere bakan daireler arasındaki içtihat farklılıklarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

- İstanbul Bildirgesi referans metin olarak kabul edildi

Japonya'nın Kyoto şehrinde 14'üncüsü düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Kongresi, 7-12 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Yargıtayın da temsil edildiği kongrenin siyasi deklarasyonunda, BM'nin diğer temel insan hakları belgeleri ile birlikte İstanbul Bildirgesi ve Uygulama Tedbirleri de referans metin olarak kabul edildi.

- Yargıtay Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu faaliyete geçti

Yargıda şeffaflığın bir gereği olarak İstanbul Bildirgesi'nde belirlenen esaslara göre görev yapmak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu kısa süre önce faaliyete geçirildi.

Basının halkı bilgilendirmeye yönelik görevini kolaylaştırmayı amaçlayan büronun, Yargıtay iletişim stratejisi çerçevesinde öngörülen faaliyetleri de yürütmesi hedefleniyor.

Ayrıca Akarca'nın göreve geldiği 2020 Mart'ta Türkiye'de de görülmeye başlanan Kovid-19 salgını kapsamında Yargıtay hizmet binalarında gerekli tedbirler alınarak çalışmalar sürdürüldü. Bu zaman zarfında Yargıtay üyeleri, tetkik hakimler, cumhuriyet savcıları ve personelin güvenli şekilde çalışması için alınan önlemlerle çalışmalarına devam eden Yargıtayda, son bir yılda 427 bin 90 dosya karara bağlandı.