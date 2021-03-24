Çorum'da hayırseverden Kur'an kursu inşaatına 1 milyon lira bağış
|24 Mart 2021 12:07
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Müftülükten yapılan açıklamaya göre, hac organizasyonu yapan turizm firması sahibi Selahattin Küçük, İl Müftüsü Muharrem Biçer'i ziyaret ederek 1 milyon lira tutarındaki bağışını teslim etti.
Biçer bağışından dolayı Küçük'e teşekkür belgesi verdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Biçer, Çorum Belediyesinin başladığı Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu inşaatının İl Müftülüğüne devredildiğini belirtti.
Yaklaşık 4 milyon lira bütçeli inşaatın tamamlanması için Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesiyle birlikte çalıştıklarını aktaran Biçer, 1 milyon liralık bağışın çalışmaları hızlandıracağını kaydetti.
Biçer, "Kur'an kursumuz için maddi katkılar ve gösterdiği teveccüh dolayısıyla hayırsever Selahattin Küçük'e teşekkür eder, yardımlarının Cenabıhak katında makul olmasını niyaz ederim." ifadesini kullandı.
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