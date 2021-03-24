Bugün seçim olsa küçük partiler de dahil alacakları oy oranları
Bu pazar genel seçim olsa anketinde Ak Parti yüzde 38,4 CHP ise yüzde 24,4 oy alıyor. Deva yüzde 1,3, Gelecek Partisi ise yüzde 0,3 oy almış görünüyor.
|24 Mart 2021 12:10
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Muhalefetin ısrarla talep ettiği erken seçim için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 2023 Haziran'da yapılacağını söyleyerek tartışmaları noktalamıştı.
Partiler 2023 için seçim çalışmalarına başlarken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor.
Son olarak Optimar Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Mart 2021 anketini gerçekleştirdi.
İŞTE AYRINTILI RAKAMLAR
AK PARTİ: Yüzde 38,4
CHP: Yüzde 24,4
HDP: Yüzde 11,5
MHP: Yüzde 10,5
İYİ PARTİ: Yüzde 10,3
DEVA PARTİSİ: Yüzde 1,3
SAADET PARTİSİ: Yüzde 0.7
BBP: Yüzde 0,6
GELECEK PARTİSİ: Yüzde 0,3
YENİDEN REFAH PARTİSİ: Yüzde 0,3
DİĞER: Yüzde 0,6
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