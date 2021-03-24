Tunceli'de sağanak ve dolu taşkına yol açtı
Tunceli'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
|24 Mart 2021 12:23
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Kentte gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde doluya dönüştü.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, kent sakinlerine ve sürücülere zor anlar yaşattı.
Pülümür ilçesinde de sağanak sebebiyle taşan dereler, Tunceli-Erzincan kara yolunu ulaşıma kapattı.
Derelerin taşıdığı toprak, taş ve ağaç kütükleriyle kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
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