'Almanya, Avrupa güvenlik mimarisinde en önemli müttefiklerimiz arasındadır'
|24 Mart 2021 13:00
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Almanya, Avrupa güvenlik mimarisinde en önemli müttefiklerimiz arasındadır." dedi.
Bakan Akar, Alman Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, son dönemde özellikle Doğu Akdeniz konusunda başta Şansölye Angela Merkel olmak üzere, Almanya'nın olumlu ve yapıcı katkılarda bulunmasını takdirle karşıladıklarını ifade etti.
Akar, Doğu Akdeniz'i rekabet alanı olmaktan çıkarıp bir iş birliği havzasına dönüştürmenin, herkesin yararına olacağını vurguladı.
Yunanistan'ın, hava sahasının 10 mil olduğunu iddia etmesini eleştiren Bakan Akar, "Üç beş uçakla durumun değişmeyeceği aşikardır ve bunun Yunan halkına sadece ilave mali külfet getireceği ortadadır." değerlendirmesini yaptı.
Akar ayrıca, Brüksel'den, Türkiye ve Yunanistan ile Kıbrıs meselesini Avrupa sorununa dönüştürmemesini isteyerek "AB, bu müzakerelere tarafsız ve önyargısız olmalıdır." ifadesini kullandı.
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