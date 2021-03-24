1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti kongresi'ne 11 siyasi partinin temsilcileri katıldı

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne, 11 siyasi partinin temsilcileri katıldı.
 24 Mart 2021 13:09
+Aa- Yazdır
AK Parti kongresi'ne 11 siyasi partinin temsilcileri katıldı

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, çalışmalarını sürdürüyor.

Kongreye davet edilen siyasi partilerin temsilcileri, salonda bulunan özel bölümden kongreyi takip ediyor.

Kongreye, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve Genel Başkan Yardımcıları, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mikail Şahin ile Ahmet Yelis, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Uyanık, Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcıları Hasan Erçelebi, Erdoğan Sincer, Hür Dava Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Mustafa Cihan Paçacı, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat, MHP'den TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz ile Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nevin Taşlıçay, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir ile Hasan Bitmez, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan ile Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Suat Pamukçu, Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe ile MKYK üyesi Abdülkadir Yılmaz katıldı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Blinken: Türkiye'yle terörle mücadelede iş birliğinin devamını arzu ediyorum
24 Mart 2021 13:21		 75 kişilik Ak Parti MKYK tam listesi
24 Mart 2021 13:12
'Almanya, Avrupa güvenlik mimarisinde en önemli müttefiklerimiz arasındadır'
24 Mart 2021 13:00		 'Piyasadaki dalgalanmalar, Türk ekonomisini kesinlikle yansıtmıyor'
24 Mart 2021 12:43
Bugün seçim olsa küçük partiler de dahil alacakları oy oranları
24 Mart 2021 12:10		 CHP'den TCMB hakkında Meclis araştırması talebi
24 Mart 2021 11:46
Sağlık Bakanı Koca, 'Türkiye Sağlık Politikaları Zirvesi'nde konuştu
24 Mart 2021 11:05		 Erdoğan, virüsün uğramadığı tek ili açıkladı
24 Mart 2021 10:48
Erdoğan, uluslararası anlaşmalara ilişkin 10 kanunu onayladı
24 Mart 2021 10:29		 AK Parti'de Genel Başkanvekili sayısı 2'ye çıkarılıyor
24 Mart 2021 10:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:29 - Meteoroloji paylaştı: Türkiye en sıcak 3. kışını yaşadı13:24 - Karda kalan otobüs ve ambulansın imdadına vatandaşlar yetişti13:21 - Blinken: Türkiye'yle terörle mücadelede iş birliğinin devamını arzu ediyorum13:12 - 75 kişilik Ak Parti MKYK tam listesi13:10 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:09 - AK Parti kongresi'ne 11 siyasi partinin temsilcileri katıldı
13:06 - En çok vaka görülen ilde Vali'den 'ihbar edin' çağrısı13:00 - 'Almanya, Avrupa güvenlik mimarisinde en önemli müttefiklerimiz arasındadır'12:43 - 'Piyasadaki dalgalanmalar, Türk ekonomisini kesinlikle yansıtmıyor'12:40 - 'Gaziantep bölge avukatlar imamı'nın 22,5 yıla kadar hapsi istendi12:27 - Mersin'de ailesini arama bahanesiyle istediği telefonu çalan şüpheli tutuklandı12:25 - Adana'da ATM'ye para yatıran kişinin gasbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı
12:23 - Edirne'deki ilçe ve köylerde 100 bin maske dağıtıldı12:23 - Tunceli'de sağanak ve dolu taşkına yol açtı12:13 - Cinsel saldırıda bulunan sahte alternatif tıp uzmanına dava açıldı12:10 - Gün ortası döviz fiyatları12:10 - Bugün seçim olsa küçük partiler de dahil alacakları oy oranları
12:07 - Çorum'da hayırseverden Kur'an kursu inşaatına 1 milyon lira bağış
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, virüsün uğramadığı tek ili açıkladı
Eylem planında kamu personelini ilgilendiren 10 düzenleme
Polis memuru, süs havuzunda boğularak hayatını kaybetti
MB Başkanı, İnsan Kaynakları Genel Müdürünü görevden aldı
Yeni kabinedeki isimleri sadece Cumhurbaşkanı biliyor
Helin'in hayatını atletizm öğretmeni kararttı!
AK Parti'yi 2023'e taşıyacak yeni vitrin
Başkent'te 5 milyonluk araç kazada hurdaya döndü
Bugün seçim olsa küçük partiler de dahil alacakları oy oranları
4 ayda görevdeki 18 teğmen gözaltına alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
asfalya 1
kıska 2
dijital faşizm 1
van izmir 2
ser kelimesi 1
nilüfer 3
golcü kaleciler 1
lastik patlaması 4
tazir 2
Yazarlar arası benzerlik 4
SON İLANLAR
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Arjemek Jeotermal İşletme Meyvecilik Turizm Geçici 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 30 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 42 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Safranbolu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Kilis Musabeyli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam