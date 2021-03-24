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En çok vaka görülen ilde Vali'den 'ihbar edin' çağrısı

Samsun Valisi Zülfik Dağlı, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 3 haftadır zirvede olan kentte, kuralları ihlal edenlerin ihbar edilmesi için çağrıda bulundu.
 24 Mart 2021 13:06
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En çok vaka görülen ilde Vali'den 'ihbar edin' çağrısı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, vakalarla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Doktorların görüşünün mutant virüsün çok hızlı bulaştığı yönünde olduğunu belirten Vali Dağlı, "Mutant virüs tabi doktorlarımızdan bildiğimiz çok hızlı bulaştığı yönünde. Bulaşın artmasında bunun fazla etkisinin olduğunu biliyoruz. Mutant virüs çok fazla bulaşıyor ama etkisi yok gibi maalesef yanlış bir algı var. Bu tamamen yanlış. Bununla ilgili kanıtlanmış bir husus yok. O da kesinlikle aynı şekilde ciddi bir sıkıntı doğurabilecek şekilde bir sağlık riski teşkil ediyor. Bu manada bu yanlış algıya da hiçbir vatandaşımız inanmasın. Yeni mutant virüsü bir hafife alma eğilimi var, sanki daha az etkiliymiş gibi. Böyle bir şeyin olmadığını hekimlerimiz, sağlık camiamız özellikle belirtiyor. Bu manada vatandaşımızın duyarlı olmalarını kesinlikle istiyoruz. Daha aşağı zararlı olduğuna dair hiçbir kanıt yok çünkü" diye konuştu.

'TAZİYELERE KATILMAKTAN ARTIK VAZGEÇELİM'

Covid-19 konusunda duyarlı olan vatandaşlara teşekkür eden Vali Dağlı, "Çok duyarlı olan vatandaşlarımız var. Bana mesajlarla, sosyal medya ortamında devamlı bilgilendirmeler yapıyorlar. Kurallara uymayanları 112'ye bildirmek suretiyle veya yan komşusunda pozitif olup dışarı çıktığını, yan binada bahçede bir araya geldiklerini veya sitenin içerisinde bir araya toplu buluşmaların olduğunu, toplu olarak taziyelere gidildiğini belirten çok duyarlı bir vatandaş kitlemiz var. 112 birimlerimiz bunları anında değerlendiriyorlar. Bu vatandaşlarımızın tamamına çok teşekkür ediyorum. Ancak maalesef bu duyarlılığa haiz olmayan, dışarıda hala gezen, her ortamda bulunan bir kitle de var. Onlara da tekrar son bir defa çağrıda bulunmak istiyorum. Artık bunu kesinlikle bırakalım, toplu bir araya gelmekten, taziyelere katılmaktan artık vazgeçelim, kesinlikle bunu yapmayalım" dedi.

'HEMEN 112'Yİ ARAYIN'

Vali Dağlı, temaslı kişilerin filyasyon ekiplerine bildirilmesi gerektiğini belirterek, "Diyor ki 'Ben kimse ile görüşmedim, hatırlamıyorum' Böyle bir şey yok. Herkes kimle görüştüğünü veya nerede oturduğunu aşağı yukarı biliyor. Bu şekilde açıklamamak kesinlikle hem başta kendisine, tüm çevresine hepimize zararı var. İhbarlar çok önemli. Biz anında değerlendiriyoruz. İhbarlara cevap verme süresini bile günlük kontrol ediyoruz. Kaç dakikada cevap verildi, kaç dakikada ilgili yere gidildi, bunların değerlendirmesini de yapıyoruz. Duyarlı vatandaşlarımıza tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. Tedbirleri ihlal edenleri ihbar edin. Mutlaka gördükleri bir olumsuzlukla ilgili 112 birimlerine hemen aramak suretiyle ihbar etsinler. Biz hemen ilgili yerde müdahale yapılacaktır. Bu vatandaşlık görevi. Kendimiz için, çocuklarımız, büyüklerimiz geleceğimiz için yapacağımız çok önemli bir husus" diye konuştu.
DHA
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