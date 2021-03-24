Mahir Ünal Bakan mı oluyor?
Mahir Ünal'ın 75 kişilik MKYK'da yer almaması üzerine kulisler hareketlendi. Ünal'ın bakan olacağı konuşuluyor.
|24 Mart 2021 13:33
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Ak Parti 7. olağan kongresi bugün yapılıyor.
Ak Parti Medya Tanıtım Başkanı olarak görev yapan Mahir Ünal 75 kişilik MKYK listesinde yer almadı.
Kamuoyunda gündeme gelen Kabine değişikliği haberlerini ilk doğrulayan Mahir Ünal'dı.
Kulislerde, Erdoğan'ın Mahir Ünal'ı kabinede değerlendireceği konuşuluyor.75 kişilik Ak Parti MKYK tam listesi
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