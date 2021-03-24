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AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrıldıktan sonra hakkında çeşitli iddialar çıkan Berat Albayrak'ın AK Parti yönetiminde olacağı öngörülüyordu. Oy pusulasında partinin üst düzey yönetiminde yer alacağı öne sürülen Albayrak'ın olmaması dikkatlerden kaçmadı.
 24 Mart 2021 13:31
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AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan kongresinde partililere ve vatandaşlara seslendi. Partinin üst kademesinde değişiklik yaşanacağı iddia edilirken, 50 kişilik MKYK üye sayısı 75'e yükseltildi.

BERAT ALBAYRAK LİSTEDE YER ALMADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrıldıktan sonra partinin üst düzey yönetimine getirileceği konuşulan Berat Albayrak'ın olmaması dikkatlerden kaçmadı. Albayrak açıklanan MKYK listesinde yer almadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongre'deki konuşmasının ardından MKYK üyeleriyle ilk toplantıyı yapacaklarını belirtti.

75 kişilik Ak Parti MKYK tam listesi
Memurlar.Net
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