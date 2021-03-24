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Eşini öldüren arkadaşına 'adamsın' dedi, gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 yıldır bulunduğu cezaevinden izinli çıkıp eşini öldüren şüpheli koca adliyeye getirildiği sırada kendisine "Adamsın adam, adamın kralısın" diyen arkadaşı polis tarafından gözaltına alındı.
 24 Mart 2021 13:41
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Eşini öldüren arkadaşına 'adamsın' dedi, gözaltına alındı

Olay, pazar günü gece saat 20.00 sıralarında Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre H.B. idaresindeki 07 HAM 27 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Rabia D. isimli kadının (34) boşanma aşamasındaki ve 4 yıldır hükümlü olduğu cezaevinden izinli ayrıldığı öğrenilen eşi Besat D. (52), aracıyla motosikleti takibe aldı. Motosikleti bir süre takip edip daha sonra yaya olarak kovalayan Besat D., tabancayla eşine ve H.B.'ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan eşi Rabia D. ve H.B. yaralanırken, Besat D. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Rabia D.'yi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine H.B.'yi ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Vücudun çeşitli bölgesine 5 mermi isabet eden 2 çocuk annesi Rabia D. tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunmayan motosiklet sürücüsü H.B.'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi. Polis ekipleri, olay yerinde 6 adet boş kovanı bularak kaçan Besat D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemeler de ise 6 adet boş kovan bulundu.

Tutuklandı

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda kaçan cinayet şüphelisini Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi üzerindeki gizlendiği bir adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Besat D., 'Kasten öldürme' suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arkadaşlarından katil kocaya 'adamsın, adam, adamın kralısın' sözleri

Adliye girişinde arkadaşlarının, 'Adamsın, adam, adamın kralısın' demesi üzerine katil zanlısı ise, "Bu memlekette kimseyi gezdirmem, rahat ol sen" dedi.

Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, suçluyu övdüğü gerekçesiyle Serdar Ateş'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'işlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen övme' suçundan adliyeye sevk edilen Ateş, savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Adliye çıkışı gazetecilere açıklama yapan Serdar Ateş, dünkü yaşanan olayda şahsın kadın cinayeti işlediğindan bilgisi olmadığını iddia etti. Ateş, "Başka işlemler için adliyedeydim. Kendisiyle karşılaştığımda istem dışı o lafları söyledim. Bütün Türk kadınlarından özür diliyorum. Adliyeye geldim tesadüf oldu, kendisinin de mahkemesi varmış. Bende kendisini daha öncesinden tanıdığımdan dolayı istem dışı laf söyledim. Yıllardır tanıdığımdan dolayı ağzımdan öyle bir kelime çıktı. Benim işlediği cinayet olaydan haberim yoktu. Kadınlardan özür dilerim" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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