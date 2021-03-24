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Boğaziçi eylemlerine ilişkin Kadıköy'de gösteriye katılanlara dava

İddianamede, 2'si tutuklu 23 sanığın 6 aydan 7 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi
 24 Mart 2021 14:05
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Boğaziçi eylemlerine ilişkin Kadıköy'de gösteriye katılanlara dava

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin Kadıköy'de düzenlenen yasa dışı gösterilerde kolluk görevlilerine taş ve benzeri cisimler atarak mukavemette bulunduğu belirlenen 2'si tutuklu 23 kişi hakkında, "görevi yaptırmamak için direnme", "toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Boğaziçi Üniversitesine yapılan rektör atamasıyla ilgili Kadıköy'de 2 Şubat'ta izinsiz gösteri düzenlendiği anlatıldı.

Kadıköy Kaymakamlığının 2 Şubat tarihinden itibaren 7 gün süreyle ilçede açık alanlarda toplantı, miting, yürüyüş, oturma eylemi, basın açıklaması, bildiri dağıtma gibi etkinlikleri yasakladığı aktarılan iddianamede, aynı gün saat 17.30 sıralarında İskele Meydanı'nda toplanan 50 kişilik grubun izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak istediği kaydedildi.

İddianamede, bu gruba, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı belirtilerek dağılmaları yönünde ihtarda bulunulduğu ancak grubun dağılmayıp sloganlar atarak yürümeye başladığı ifade edildi.

Kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle dağıtılan grubun, akabinde Rıhtım Sokak'ta tekrar izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak amacıyla sloganlar atarak yürümeye başladığı anlatılan iddianamede, uyarılar yapılmasına rağmen dağılmayan gruptakilerin gösteri ve yürüyüşe devam ettiği, bu sırada sanıklar Ezgi E., Mehmet Ş. ve Şilan D.'nin kolluk görevlilerine taş ve benzeri cisimler atarak mukavemette bulunduğu vurgulandı.

Diğer sanıkların da görevlilerin ikazlarına rağmen dağılmayarak fiziki olarak direndikleri aktarılan iddianamede, sanıkların kolluk kuvvetlerinin görevlerini yerine getirmesini engelleyecek şekilde hareket ederek mukavemette bulundukları belirtildi.

- Taş ve benzeri cisimlerle mukavemette bulundular

İddianamede, izinsiz gösteri sırasında sanıkların bir kısmının taş ve sopalarla ve özellikle tekme atmak suretiyle kolluk birimlerine ait araçlara zarar verdikleri, bu kişiler hakkında ise ayrı dava açıldığı bildirildi.

Sanıkların beyanlarında, Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması protestolarında öğrencilerin gözaltına alınmasıyla ilgili basın açıklaması yapılacağını sosyal medyadan duyduklarını, anayasal demokratik haklarını kullanarak basın açıklaması yapılacak ortama gittiklerini, herhangi bir uyarı yapılmadan gözaltına alındıklarını, suç işlemediklerini, üzerlerine atılı suçlamaları da kabul etmediklerini ileri sürdükleri ifade edildi.

İddianamede, 2'si tutuklu 23 sanığın Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı şekilde, izinsiz ve bildirimsiz olarak toplantı ve gösteri yürüyüşü yaptıkları, kolluk görevlilerinin ikazına rağmen dağılmayarak bir kısım sanıkların taş ve benzeri cisimlerle bir kısım sanıkların da fiziki müdahalede bulunmak suretiyle mukavemette bulundukları, bu hususların güvenlik ve MOBESE kayıtlarında sabit olduğu vurgulandı.

Sanıkların, "görevi yaptırmamak için direnme", "toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 6 aydan 7 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianame, gönderildiği Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
Anadolu Ajansı
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