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Ak Parti MKYK'ya 48 yeni isim girdi

AK Parti 7. Olağan Kongresi sonrasında 75 kişilik yeni Ak Parti MKYK üyeleri belli oldu. Yeni listede 48 yeni isim yer alıyor.
 24 Mart 2021 14:09
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Ak Parti MKYK'ya 48 yeni isim girdi

AK Parti'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) listesi belli oldu. 50 kişilik asil, 25 kişilik yedek isimden oluşan MKYK, yeni dönemde 75 asil, 35 yedek isimden oluştu.

Bir önceki listeye göre MKYK'ya yeni giren isimler şu şekilde oldu:
ABDURRAHİM FIRAT
ABDURRAHMAN KURT
AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ
AHMET GÜNDOĞDU
ALAATTİN PARLAK
AYHAN SALMAN
AYŞE BÖHÜRLER
BAYRAM ŞENOCAK
BEHİYE EKER
BEKİR BOZDAĞ
BELGİN UYGUR
BİNALİ YILDIRIM
BURHAN KAYATÜRK
BURHAN SAKALLI
BÜLENT TÜFENKCİ
CEM ŞAHİN
CÜNEYT YÜKSEL
DERYA YANIK
EMRE ETE
FATMA GÜLDEMET SARI
HALUK İPEK
HASAN SERT
İSA SİNAN GÖKTAŞ
İSMAİL CENK DİLBEROĞLU
LÜTFİYE SELVA ÇAM
MEHMET ALİ ZENGİN
MEHMET KASIM GÜLPINAR
MEHMET NİL HIDIR
MENDERES TÜREL
METİN KÜLÜNK
METİN TARHAN
MUSTAFA ŞEN
MÜCAHİT BİRİNCİ
NURCAN DALBUDAK
ÖMER İLERİ
ÖZLEM ZENGİN
RESUL KURT
SEDA SARIBAŞ
SEVAN SIVACIOĞLU
SEVGİ YİĞİT
SUMRU ALTUĞ
SUNAY KARAMIK
ŞAMİL TAYYAR
ŞAZİYE GÜNDÜZ
ŞEBNEM KOÇAKELÇİ
TAHİR AKYÜREK
TUBA VURAL ÇOKAL
TÜRK İSLAM KARAKOÇ

İŞTE VE VE YENİ MKYK ÜYELERİ

ESKİ MKYK ÜYELERİ YENİ MKYK ÜYELERİ
RECEP TAYYİP ERDOĞAN -
AHMET ARSLAN -
AHMET SAMİ CEYLAN AHMET SAMİ CEYLAN
AHMET SORGUN -
AHMET TAN -
ALİ İHSAN YAVUZ ALİ İHSAN YAVUZ
BÜLENT TÜFENKCİ -
BÜŞRA PAKER BÜŞRA PAKER
CEVDET YILMAZ -
ÇİĞDEM KARAASLAN ÇİĞDEM KARAASLAN
EFKAN ALA EFKAN ALA
EMİNE ZEYBEK EMİNE ZEYBEK
ERKAN KANDEMİR ERKAN KANDEMİR
EROL KAYA
EYÜP ÖZSOY
FATİH ŞAHİN FATİH ŞAHİN
FATMA AKSAL FATMA AKSAL
FATMA BETÜL SAYAN KAYA FATMA BETÜL SAYAN KAYA
GÖKÇEN ÖZDOĞAN ENÇ
HACI BAYRAM TÜRKOĞLU HACI BAYRAM TÜRKOĞLU
HAMZA DAĞ HAMZA DAĞ
HARUN KARACAN
HATİCE KÜBRA ÖZTÜRK GÖKKAYA
HATİCE MERVE TATAR
HAYATİ YAZICI HAYATİ YAZICI
İBRAHİM HALİL YILDIZ İBRAHİM HALİL YILDIZ
İFFET POLAT
JÜLİDE SARIEROĞLU JÜLİDE SARIEROĞLU
LEYLA ŞAHİN USTA LEYLA ŞAHİN USTA
LÜTFİ ELVAN
MAHİR ÜNAL
MEHMET AKİF KALAYCI
MEHMET ÖZHASEKİ MEHMET ÖZHASEKİ
METİN BULUT METİN BULUT
METİN YAVUZ
MURAT BAYBATUR MURAT BAYBATUR
MUSTAFA ATAŞ
MUSTAFA KÖSE MUSTAFA KÖSE
MUSTAFA YEL MUSTAFA YEL
MAHMUT ATİLLA KAYA
NUMAN KURTULMUŞ NUMAN KURTULMUŞ
NURETTİN CANİKLİ NURETTİN CANİKLİ
ORHAN MİROĞLU ORHAN MİROĞLU
OSMAN NURİ GÜLAÇAR
ÖMER ÇELİK ÖMER ÇELİK
ÖZNUR ÇALIK ÖZNUR ÇALIK
TUĞBA IŞIK ERCAN
VEDAT DEMİRÖZ VEDAT DEMİRÖZ
VİLDAN POLAT
YAVUZ SUBAŞI
ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU BAN
ABDURRAHİM FIRAT
ABDURRAHMAN KURT
AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ
AHMET GÜNDOĞDU
ALAATTİN PARLAK
AYHAN SALMAN
AYŞE BÖHÜRLER
BAYRAM ŞENOCAK
BEHİYE EKER
BEKİR BOZDAĞ
BELGİN UYGUR
BİNALİ YILDIRIM
BURHAN KAYATÜRK
BURHAN SAKALLI
BÜLENT TÜFENKCİ
CEM ŞAHİN
CÜNEYT YÜKSEL
DERYA YANIK
EMRE ETE
FATMA GÜLDEMET SARI
HALUK İPEK
HASAN SERT
İSA SİNAN GÖKTAŞ
İSMAİL CENK DİLBEROĞLU
LÜTFİYE SELVA ÇAM
MEHMET ALİ ZENGİN
MEHMET KASIM GÜLPINAR
MEHMET NİL HIDIR
MENDERES TÜREL
METİN KÜLÜNK
METİN TARHAN
MUSTAFA ŞEN
MÜCAHİT BİRİNCİ
NURCAN DALBUDAK
ÖMER İLERİ
ÖZLEM ZENGİN
RESUL KURT
SEDA SARIBAŞ
SEVAN SIVACIOĞLU
SEVGİ YİĞİT
SUMRU ALTUĞ
SUNAY KARAMIK
ŞAMİL TAYYAR
ŞAZİYE GÜNDÜZ
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TAHİR AKYÜREK
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