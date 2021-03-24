Ak Parti MKYK'ya 48 yeni isim girdi
|24 Mart 2021 14:09
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AK Parti'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) listesi belli oldu. 50 kişilik asil, 25 kişilik yedek isimden oluşan MKYK, yeni dönemde 75 asil, 35 yedek isimden oluştu.
Bir önceki listeye göre MKYK'ya yeni giren isimler şu şekilde oldu:
ABDURRAHİM FIRAT
ABDURRAHMAN KURT
AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ
AHMET GÜNDOĞDU
ALAATTİN PARLAK
AYHAN SALMAN
AYŞE BÖHÜRLER
BAYRAM ŞENOCAK
BEHİYE EKER
BEKİR BOZDAĞ
BELGİN UYGUR
BİNALİ YILDIRIM
BURHAN KAYATÜRK
BURHAN SAKALLI
BÜLENT TÜFENKCİ
CEM ŞAHİN
CÜNEYT YÜKSEL
DERYA YANIK
EMRE ETE
FATMA GÜLDEMET SARI
HALUK İPEK
HASAN SERT
İSA SİNAN GÖKTAŞ
İSMAİL CENK DİLBEROĞLU
LÜTFİYE SELVA ÇAM
MEHMET ALİ ZENGİN
MEHMET KASIM GÜLPINAR
MEHMET NİL HIDIR
MENDERES TÜREL
METİN KÜLÜNK
METİN TARHAN
MUSTAFA ŞEN
MÜCAHİT BİRİNCİ
NURCAN DALBUDAK
ÖMER İLERİ
ÖZLEM ZENGİN
RESUL KURT
SEDA SARIBAŞ
SEVAN SIVACIOĞLU
SEVGİ YİĞİT
SUMRU ALTUĞ
SUNAY KARAMIK
ŞAMİL TAYYAR
ŞAZİYE GÜNDÜZ
ŞEBNEM KOÇAKELÇİ
TAHİR AKYÜREK
TUBA VURAL ÇOKAL
TÜRK İSLAM KARAKOÇ
İŞTE VE VE YENİ MKYK ÜYELERİ
|ESKİ MKYK ÜYELERİ
|YENİ MKYK ÜYELERİ
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|-
|AHMET ARSLAN
|-
|AHMET SAMİ CEYLAN
|AHMET SAMİ CEYLAN
|AHMET SORGUN
|-
|AHMET TAN
|-
|ALİ İHSAN YAVUZ
|ALİ İHSAN YAVUZ
|BÜLENT TÜFENKCİ
|-
|BÜŞRA PAKER
|BÜŞRA PAKER
|CEVDET YILMAZ
|-
|ÇİĞDEM KARAASLAN
|ÇİĞDEM KARAASLAN
|EFKAN ALA
|EFKAN ALA
|EMİNE ZEYBEK
|EMİNE ZEYBEK
|ERKAN KANDEMİR
|ERKAN KANDEMİR
|EROL KAYA
|EYÜP ÖZSOY
|FATİH ŞAHİN
|FATİH ŞAHİN
|FATMA AKSAL
|FATMA AKSAL
|FATMA BETÜL SAYAN KAYA
|FATMA BETÜL SAYAN KAYA
|GÖKÇEN ÖZDOĞAN ENÇ
|HACI BAYRAM TÜRKOĞLU
|HACI BAYRAM TÜRKOĞLU
|HAMZA DAĞ
|HAMZA DAĞ
|HARUN KARACAN
|HATİCE KÜBRA ÖZTÜRK GÖKKAYA
|HATİCE MERVE TATAR
|HAYATİ YAZICI
|HAYATİ YAZICI
|İBRAHİM HALİL YILDIZ
|İBRAHİM HALİL YILDIZ
|İFFET POLAT
|JÜLİDE SARIEROĞLU
|JÜLİDE SARIEROĞLU
|LEYLA ŞAHİN USTA
|LEYLA ŞAHİN USTA
|LÜTFİ ELVAN
|MAHİR ÜNAL
|MEHMET AKİF KALAYCI
|MEHMET ÖZHASEKİ
|MEHMET ÖZHASEKİ
|METİN BULUT
|METİN BULUT
|METİN YAVUZ
|MURAT BAYBATUR
|MURAT BAYBATUR
|MUSTAFA ATAŞ
|MUSTAFA KÖSE
|MUSTAFA KÖSE
|MUSTAFA YEL
|MUSTAFA YEL
|MAHMUT ATİLLA KAYA
|NUMAN KURTULMUŞ
|NUMAN KURTULMUŞ
|NURETTİN CANİKLİ
|NURETTİN CANİKLİ
|ORHAN MİROĞLU
|ORHAN MİROĞLU
|OSMAN NURİ GÜLAÇAR
|ÖMER ÇELİK
|ÖMER ÇELİK
|ÖZNUR ÇALIK
|ÖZNUR ÇALIK
|TUĞBA IŞIK ERCAN
|VEDAT DEMİRÖZ
|VEDAT DEMİRÖZ
|VİLDAN POLAT
|YAVUZ SUBAŞI
|ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU BAN
|ABDURRAHİM FIRAT
|ABDURRAHMAN KURT
|AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ
|AHMET GÜNDOĞDU
|ALAATTİN PARLAK
|AYHAN SALMAN
|AYŞE BÖHÜRLER
|BAYRAM ŞENOCAK
|BEHİYE EKER
|BEKİR BOZDAĞ
|BELGİN UYGUR
|BİNALİ YILDIRIM
|BURHAN KAYATÜRK
|BURHAN SAKALLI
|BÜLENT TÜFENKCİ
|CEM ŞAHİN
|CÜNEYT YÜKSEL
|DERYA YANIK
|EMRE ETE
|FATMA GÜLDEMET SARI
|HALUK İPEK
|HASAN SERT
|İSA SİNAN GÖKTAŞ
|İSMAİL CENK DİLBEROĞLU
|LÜTFİYE SELVA ÇAM
|MEHMET ALİ ZENGİN
|MEHMET KASIM GÜLPINAR
|MEHMET NİL HIDIR
|MENDERES TÜREL
|METİN KÜLÜNK
|METİN TARHAN
|MUSTAFA ŞEN
|MÜCAHİT BİRİNCİ
|NURCAN DALBUDAK
|ÖMER İLERİ
|ÖZLEM ZENGİN
|RESUL KURT
|SEDA SARIBAŞ
|SEVAN SIVACIOĞLU
|SEVGİ YİĞİT
|SUMRU ALTUĞ
|SUNAY KARAMIK
|ŞAMİL TAYYAR
|ŞAZİYE GÜNDÜZ
|ŞEBNEM KOÇAKELÇİ
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|TÜRK İSLAM KARAKOÇ
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