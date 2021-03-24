2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş da AK Parti MKYK listesinde

Miss Turkey 2006'da 'Türkiye Güzeli' seçilen Seda Sarıbaş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hazırladığı 75 kişilik MKYK listesinde yer aldı. Sarıbaş, daha önce AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde 50 kişilik MKYK üye sayısı 75'e yükseltildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni A Takımını da belli oldu.Yeni MKYK listesine kadınların çok olması dikkat çekti. Gençler, partinin kurucu üyeleri ve kanaat önderleri de listedi. Miss Turkey 2006'da 'Türkiye Güzeli' seçilen Seda Sarıbaş da MKYK listesinde olan isimlerden biri. Daha önce de AK Parti Kadın Kolları Aydın İl Başkanlığı görevini de yürüten Seda Sarıbaş Miss Turkey 2006 güzellik yarışmasında 'Veet Türkiye Güzeli' güzel seçilmişti. Seda Sarıbaş, daha sonra Didimli iş adamı Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didim'e yerleşti. Biri kız iki çocuk sahibi olan Sarıbaş'ın eşi Sedat Sarıbaş da AK Parti Didim İlçe Teşkilatı yönetim kurulunda yer aldı.

SEDA SARIBAŞ KİMDİR?

Seda Sarıbaş AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı görevinde yer almıştır. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hazırladığı 75 kişilik MKYK listesinde adı geçen Seda Sarıbaş hayatı ile ilgili detaylar şöyle;

Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didim'e yerleşmiştir. Biri kız iki çocuk sahibi olan Sarıbaş'ın eşi Sedat Sarıbaş da AK Parti Didim İlçe Teşkilatı yönetim kurulunda yer alıyor. Sarıbaş, 2006 yılında Miss Turkey Güzellik yarışmasında "Veet Türkiye Güzeli" seçildi. Sarıbaş bir süre eşiyle birlikte benzin istasyonu işletmeciliği yaptı.

SEDA SARIBAŞ HAYATI

Baba tarafım Adanalı, anne tarafım Trabzonlu ben doğma büyüme İstanbul'da ikamet ettik. Evlendikten sonra Aydın'a geldim. 2006'da Aydın'a geldik, 2016 hala Aydındayız. Eğitimler; şöyle Gazi Üniversitesi işletme, Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi, daha sonrasında Açık Öğretimde Adalet, şimdi Boğaziçi Üniversitesinde Yönetim anlamında Mükemmeliyetçilik programı. Şimdide Adü'de Sosyoloji üzerine Yüksek Lisans yaptım. Ticarette eşimle beraber çalışıyoruz. Ben şuanda Efeler petrolü çalıştırıyorum, akaryakıt üzerine mesleğimiz. Eşim eski emlakçı. Ben çocukları bir noktaya getirdikten sonra sektör değiştirdik biz. İşletmeyi ikimiz birlikte kurduk. Eşimde akaryakıtı bilmiyordu, Bende akaryakıtı bilmiyordum. İçinde yetiştik, içinde büyüdük. Şuanda iyi bir noktada olduğumuza inanıyoruz. Kuşadası, Aydın ve Didim de iki tane olmak üzere 4 tane istasyonumuz var. Aydındakiyle ben ilgileniyorum. Kuşadası ve Didim'de ki 2 istasyonumuzla eşim ilgileniyor.

Sarıbaş, 2006 yılında Miss Turkey Güzellik yarışmasında "Veet Türkiye Güzeli" seçildi. Sarıbaş bir süre eşiyle birlikte benzin istasyonu işletmeciliği yaptı.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ni CNN TÜRK canlı yayınında Dicle Canova'ya değerlendirdi. Zafer Şahin'in açıklamaları şöyle;Eskiden Türkiye'de Bakanlar Kurulu açıklandığında hep kabinenin bölgesel dengesinden bahsedilirdi. Bu MKYK listesinde de böyle bölgesel denge dikkat edildiğini görüyorum. Özellikle Doğu, Güneydoğu'dan birçok önemli ismin kanaat önderi diyebileceğimiz isimlerin o listede olduğunu görüyoruz. Aslında toplumun tamamını kapsayacak isimlere de yer verilmiş orada. Mesela burada Güneydoğu bazında Abdulferit Fırat'ın yeğeni böyle bir isim söz konusu.Yine baktığınız zaman burada Alevi kanaat önderi Metin Tarhan'ı görüyoruz. O dikkat çekici bir isim. Yine burada Türkiye'deki Ermeni cemaatinin önde gelen isimlerinden Sevan Sıvacıoğlu'nu görüyoruz. Bu da yine bence dikkat çekici bir isim. İYİ Parti'den geçen bir milletvekili vardı, Tuğba Vural Çokal. O da yine listede. Seda Sarıbaş, daha önce Aydın Kadın Kolları başkanlığı da yaptı. Yine aynı şekilde partinin kurucu kadrolarından isimler de listede yer alıyor. Yine aynı şekilde gazeteci Şamil Tayyar da burada yine kendisine yer bulmuş. O da bence dikkat çekici bir isim. Sonuç itibarıyla bölgesel dengelerin gözetildiği bir liste ve politika yapma kapasitesi daha yüksek MKYK listesi olduğunu söyleyebilirim.