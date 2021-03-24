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Vakaların en fazla arttığı ilde Validen uyarı: Bunun sonu kısıtlama

Sağlık Bakanlığınca açıklanan son haftalık verilere göre 100 binde 197,41 vaka görülen ve vaka artışının en fazla yaşandığı illerden Kastamonu'da, Vali Avni Çakır, "Bu artışın sonu kısıtlamaya doğru gidiyor." dedi.
 24 Mart 2021 14:30
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Vakaların en fazla arttığı ilde Validen uyarı: Bunun sonu kısıtlama

Tedbir ve denetimlere rağmen çok ciddi vaka artışı yaşandığını ifade eden Çakır, "Biz her gün ilgili arkadaşlarımızla durum değerlendirmesi yapıyoruz. Vakalarımızın analizini gerçekleştiriyoruz. Nerede hatamız, nerede eksiğimiz var? Ama inanın alınması gereken tedbirlerin neredeyse tamamını aldık. Bine yakın denetim elemanımız her gün sahada. Kolluğumuz her gün sahada ama 4 bine yakın yerleşim biriminin olduğu, Türkiye'nin en dağınık yerleşim yerine sahip Kastamonu'da her köye, her eve bir jandarma, polis, kamu görevlisi dikmemiz mümkün değil. Bu anlamda maalesef beklediğimiz desteği vatandaşlarımızın büyük bir kısmından göremiyoruz." diye konuştu.

Duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür eden Çakır, "Maalesef özellikle taziyelerde vatandaşlarımız beklediğimiz sağduyuyu hala göstermiyorlar. Özellikle hasta ziyaretleri. Amaç hastaya geçmiş olsun demek mi yoksa seni tekrar hasta yapıyım demek mi? Yani bunu anlayamadık biz. Maalesef hasta ziyaretlerinde de çok ciddi vaka artışları yaşıyoruz." dedi.

Kentte mutant virüsün yayılımın hızının çok yüksek olduğunu vurgulayan Vali Çakır, şöyle devam etti:

"Vakalarımızın yarıdan fazlası mutant virüs. Bunun da yayılım hızı çok güçlü. Çok kısa bir süre aynı ortamda bulunmak bu vakanın yayılımına çok ciddi anlamda artış sağlıyor. O yüzden vatandaşlarımızdan tekrar rica ediyoruz lütfen zorunlu olmadıkça kimse sokağa çıkmasın. Bir de 65 yaş üstü vatandaşlarımızın özellikle ilk dozu alanlarda büyük bir rahatlık görüyoruz. Bu da çok yanlış. Biliyorsunuz aşının koruma etkisi ikinci dozdan sonra başlıyor. Şu an hastanelere yatan vakalarımızda yine yaşlılarımızın olduğunu görüyoruz. İkinci aşıları bitmeden maalesef vakaya yakalanan vatandaşlarımızın olduğunu görüyoruz. Vaka sayılarımız aldığımız tüm tedbirlere rağmen yükseliyor. Hastanedeki kapasitemiz, ciddi anlamda rakamlarımız artış gösteriyor. Ağır vakalarımızda ciddi bir artış yok ama hastaneye ne kadar çok vatandaş gelirse yoğun bakıma geçme oranı onunla beraber artıyor."

Vatandaşların desteği olmadan vaka artışını önlemenin mümkün olmadığının altını çizen Çakır, şunları kaydetti:

"Biz yüksek riskli yani kırmızı kategoriye, iki hafta önceki rakamlarla geçmiş bulunuyoruz. Muhtemelen önümüzdeki hafta açıklanacak tabloda yerimiz kırmızı olacak ve buna bağlı olarak yeni bir takım kısıtlamalar gelecek. Buradan da esnafımızı, kafeteryalarımızı, ilgili kısıtlamaya tabi olacak potansiyel esnafımızı, iş yerlerimizi ikaz ediyoruz. Ona göre tedbirlerini alsınlar. Çünkü bu artışın sonu kısıtlamaya doğru gidiyor. O yüzden vatandaşlarımızı, özellikle esnafımızı uyarıyoruz. Herkes tedbirini ona göre alsın. Çünkü artışı durduramazsak bunun sonunda yasaklamalar geri gelecek gibi gözüküyor."

Anadolu Ajansı
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