Antalya'da FETÖ operasyonunda 3 kişi yakalandı

'NASIL BİR ANAYASA İSTİYORUZ?' Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Büyük Olağan Kongresi'nde konuşuyor. Anayasa çalışmalarımızın tamamı olağanüstü şartların dayatmasıyla yapıldı. Hep tartışmalı oldu. Darbenin üzerinden silindir gibi geçtiği, terörden bezmiş, ekonomik sıkıntıların altında ezilmiş bir halka silahların gölgesinde onaylatılan bu Anayasa, lafzı ve ruhuyla, arkasındaki vesayetçi güçlerin eseridir. Türkiye'nin yeni ve sivil bir Anayasa'yı tartışması, hem kendi tarihimizin hem de gelişen ve değişen dünya şartlarının kaçınılmaz gereğidir. Kimi sığ itirazlar dışında her kesimde olumlu yankı buldu.