Antalya'da FETÖ operasyonunda 3 kişi yakalandı
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
|24 Mart 2021 14:38
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Antalya ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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