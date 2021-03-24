Testi pozitif olan kişi pazarda satış yaparken yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan pazarcı, satış yaparken yakalandı.
|24 Mart 2021 14:48
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Çarşamba Belediyesi Zabıta ekipleri, Doğuyaka Kapalı Pazaryeri'nde denetim ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştirdi.
Pazar tezgahında satış yapan E.A'nın (48) HES kodu sorgulamasında, Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirlendi.
Bunun üzerine cezai işlem uygulanan E.A, emniyet güçlerince yurda yerleştirilmek üzere filyasyon ekiplerine teslim edildi.
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