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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

Bakan Çavuşoğlu tarafından yapılan açıklamada, 'Blinken ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Rusya' dan S-400 aldığımızı ve bu meselenin bizim için bittiğini söyledik. ABD Dışişleri Bakanı'yla Türkiye ya da ABD'de daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık' denildi.
 24 Mart 2021 15:04
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan iki bakan, Blinken'ın göreve gelmesinin ardından ilk kez yüz yüze görüşme yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından basın toplantısı yaptı:

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Blinken ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. S-400 meselesinin Türkiye için bittiğini söyledik. Bundan sonraki süreçte başta ABD olmak üzeri, ihtiyaçlarımızı karşılamak için mütteflerimizle işbirliği içinde olacağımızı söyledik. ABD Dışişleri Bakanı'yla Türkiye ya da ABD'de daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık.

Afganistan Konferansı'nı nisan ayı içerisinde gerçekleştirmek istiyoruz.

AB İLE İLİŞKİLER

Olumlu ilişkilerin sürdürülmesi için somut adımlar atılması gerekiyor. Artık oylama ve şartlı cümleler yerine belirli alanlarda somut adımlar görmek izstiyoruz. Vize serbestisi ve ekonemik anlaşmalar artık hayata geçmelidir. Göç mutabakatının bugünün şartlarına uyması gerekiyor. Türkiye her zaman sözünde durmuştur, maalesef AB sözünde durrmamıştır. Gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi siyasi şartlara tabi tutulmamalıdır.
Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüm için çaba saf eediyoruz. Biz Kıbrıs Türkleriyle birlikte yapıcı bir görüşme gerçekleştiriyoruz. Ancak, son 53 yılda nelerin gerçekleştirdiğini de biliyoruz. AB bu toplantılarda gözlemci olarak bulunmak istedi. Biz Kıbrıs Türklerinin haklarını koruma konusunda son derece kararlıyız.

Brüksel'e geçen gelişimde mutabakata vardığımız gibi AB ile bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz. "
Memurlar.Net
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