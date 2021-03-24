Komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 12 şüpheli itirafçı oldu
|24 Mart 2021 15:21
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 37 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden 12'si, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu.
Örgütle bağlantısını bildikleri 234 kişiyi teşhis ettikleri belirtilen 12 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 25 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Savcılığın, itirafçıların ifadesi doğrultusunda, örgütün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.
- Soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'nda, FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde eriştikleri sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin belirlenmesi üzerine soruşturma başlatmıştı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat'ta başlatılan operasyonda, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları ve soruların dağıtılmasına aracılık ettikleri tespit edilen 3'ü aktif görevde 37 şüpheliyi gözaltına almıştı.
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