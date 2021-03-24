MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Erdoğan'ı telefonla arayarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
|24 Mart 2021 16:29
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 7'nci Olağan Büyük Kongre'de yeniden genel başkan seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
MHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Genel Başkanı'mız, Sayın Cumhurbaşkanı'nı telefonla arayarak kongrede yeniden seçilmesi nedeniyle tebriklerini ve hayırlı olsun dileklerini iletti." ifadelerine yer verildi.
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