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Antalya'da 'otomobilin suçu ne?' dedirten görüntü

Antalya'da otomobilden inip sokak ortasında tartışan kadınla yanındaki erkek, öfkesini araçtan çıkardı. Kaldırımdan aldığı taşla otomobilin ön camını tuzla buz ederken, erkek şahıs da sinirlenip eliyle yine ön camı tokatladı. Cep telefonuna yansıyan görüntüleri sosyal medyada izleyenlerse, 'otomobil suçu ne' yorumunda bulundu.
 24 Mart 2021 16:37
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İkilinin ilginç tartışması, Konyaaltı ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bulvar üzerinde otomobilde tartışmaya başlayan genç bir kadın ile erkek , ardından otomobili yolun ortasına park edip, tartışmayı sokağa taşıdı. Tartışma sebebi henüz bilinmezken, oldukça öfkeli olduğu görülen genç kadın, kaldırımdan aldığı büyük bir taşı aracın ön camına fırlattı. Otomobilin camları tuzla buz olurken, bunu gören sürücü de otomobilinin yine ön camını tokatladı, arka camına da tekme attı. Ardından ikili bölgeden ayrıldı.

Bu anlarda çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, 'otomobilin suçu ne?' yorumunda bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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