Antalya'da 'otomobilin suçu ne?' dedirten görüntü
Antalya'da otomobilden inip sokak ortasında tartışan kadınla yanındaki erkek, öfkesini araçtan çıkardı. Kaldırımdan aldığı taşla otomobilin ön camını tuzla buz ederken, erkek şahıs da sinirlenip eliyle yine ön camı tokatladı. Cep telefonuna yansıyan görüntüleri sosyal medyada izleyenlerse, 'otomobil suçu ne' yorumunda bulundu.
|24 Mart 2021 16:37
|+Aa- Yazdır
İkilinin ilginç tartışması, Konyaaltı ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bulvar üzerinde otomobilde tartışmaya başlayan genç bir kadın ile erkek , ardından otomobili yolun ortasına park edip, tartışmayı sokağa taşıdı. Tartışma sebebi henüz bilinmezken, oldukça öfkeli olduğu görülen genç kadın, kaldırımdan aldığı büyük bir taşı aracın ön camına fırlattı. Otomobilin camları tuzla buz olurken, bunu gören sürücü de otomobilinin yine ön camını tokatladı, arka camına da tekme attı. Ardından ikili bölgeden ayrıldı.
Bu anlarda çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, 'otomobilin suçu ne?' yorumunda bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Koronavirüs testi pozitif olan pazarcı, tezgah başında yakalandı
24 Mart 2021 17:46
|En çok vaka görülen ilde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'i geçti
24 Mart 2021 16:42
|Validen uyarı: Çok yüksek riskli iller arasına girdik
24 Mart 2021 14:57
|Denize düşen kızı bekçi kurtardı: O anlar kamerada
24 Mart 2021 14:34
|Vakaların en fazla arttığı ilde Validen uyarı: Bunun sonu kısıtlama
24 Mart 2021 14:30
|Karda kalan otobüs ve ambulansın imdadına vatandaşlar yetişti
24 Mart 2021 13:24
|En çok vaka görülen ilde Vali'den 'ihbar edin' çağrısı
24 Mart 2021 13:06
|Başkent'te kar yağışı etkili oldu
24 Mart 2021 00:01
|Mençuna Şelalesi görenleri hayran bırakıyor
23 Mart 2021 23:43
|Afyonkarahisar-Antalya karayolu ulaşıma kapandı
23 Mart 2021 21:20