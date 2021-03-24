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En çok vaka görülen ilde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'i geçti

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışı nedeniyle yoğun bakım doluluk oranında yüzde 70'in üzerine çıktıklarını belirterek, vatandaşları uyardı.
 24 Mart 2021 16:42
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En çok vaka görülen ilde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'i geçti

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'da geçen hafta da vaka sayısındaki artışın sürdüğüne işaret etti.

Bu durumun, hastanelerde oluşturduğu yükün, gün geçtikte arttığının altını çizen Oruç, şöyle devam etti:

"Son haftaya ait Kovid-19 verilerini de dikkate alarak bir projeksiyon yaptığımızda, il olarak vaka artış trendimizin zirvesine doğru adım adım ilerlediğimizi, yoğun bakım doluluğunda yüzde 70'in üzerinde rakamlara doğru tırmandığımızı görüyoruz. Samsun'da halen 17 ilçemizin 12'sinde vaka artışı sürüyor. İl olarak insidans hızımız 100 binde 508 ama 19 Mayıs ilçemizde bu oran 100 binde 837, Asarcık ilçemizde 766, Bafra ilçemizde 642, Terme ilçemizde 606, İlkadım ilçemizde ise 599. Her ilçemiz kendi içinde koronavirüse karşı büyük bir mücadele gösterdiği gibi, etrafına hastalığı yeniden yayma riski nedeniyle de aynı zamanda çevresi için bir risk unsuru haline geliyor."

Bu tablonun, Samsun'un bir karar sürecine girdiğinin göstergesi olduğuna dikkati çeken Oruç, "(Bu tablo) Önümüzdeki 15 günün, Samsun için koronavirüsle mücadelede ne kadar önemli hale geldiğini anlatıyor. Bu 15 günde, şehir olarak tüm bireylerimizle, küçüğümüzden büyüğümüze tüm insanlarımızla bir karar vereceğiz. Maske, sosyal mesafe, el hijyeni kurallarına uyup, yoğun bakım ve yatan hasta oranlarımızı makul seviyelere çekip, sevdiklerimizi mi koruyacağız, ya da önlemleri boş verip vaka sayımızı artırıp onların hayatını tehlikeye mi atacağız?" ifadelerini kullandı.

Samsun'da 285 bin doz aşı yapıldığını bildiren Oruç, şunları kaydetti:

"Bu da şehrimizdeki insanların önemli kısmının aşı sürecine dahil olduğu anlamına geliyor. Her geçen gün artacak olan bu rakam, koronavirüse karşı kazanacağımız zaferde en büyük gücümüz olacak. Bu nedenle bir yıldır insanlarımızın, sağlık çalışanlarımızın, kamu görevlilerimizin gösterdiği özveriyi daha değerli kılmamız, aşı çalışmalarına zaman tanımak için doğru kararı vermemiz gerekiyor. Bu kararı hiç tereddüt etmeden tüm Samsunluların vereceğine inanıyorum. İlimizde vakaların azalması ve hedefimiz olan maviye ulaşmak ancak bizim elimizde. İnşallah Samsun Valiliğimizin koordinasyonu ve yönlendirmesiyle el birliğiyle ilimizdeki vaka sayısını, vakalar hastanelerimizdeki yükü daha fazla artırmadan önce durduracağız."
Anadolu Ajansı
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