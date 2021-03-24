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HDP'nin kapatılma davasının görüşüleceği tarih belli oldu

Anayasa Mahkemesi, 31 Mart Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkeme 3 dosyayı esastan karar bağlayacak.
 24 Mart 2021 16:41
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HDP'nin kapatılma davasının görüşüleceği tarih belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17/3/2021 tarihli 60. Birleşiminde 8/3/2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunması suretiyle Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptaline karar verilmesi talebi görüşmeye alınacak.

HDP Kapatma davasının ilk görüşmesi de o gün yapılacak.
Memurlar.Net
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