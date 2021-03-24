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3 Belediye 187 memur alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne 171, Karabük Safranbolu Belediyesine 8, Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi'ne de 8 olmak üzere toplamda 187 memur alınacak.
 24 Mart 2021 16:43
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3 Belediye 187 memur alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 101 İtfaiye eri, 70 zabıta memuru olmak üzere toplam 171 memur alacak.

Başvurular KPSS puanı ile yapılacak. Adayların 24 ila 27 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapması gerekiyor.

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Karabük Safranbolu Belediyesi 4 itfaiye eri, 4 de zabıta memuru olmak üzere toplamda 8 memur alacak.

Adayların İtfaiye eri alımı için KPSS'den en az 60, zabıta memuru alımı için ise 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Başvurular 26 ila 30 Nisan tarihleri arasında alınacak.

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Kırıklareli Lileburgaz Belediyesi 1 sosyal hizmetler uzmanı, 1 sosyal çalışmacı, 2 tahsildar, 4 memur olmak üzere toplam 8 memur alacak.

Başvuracak adayların KPSS'den en az 65 puan almış olmaları gerekiyor.

Başvurular 3 ila 7 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

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Memurlar.Net
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