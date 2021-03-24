3 Belediye 187 memur alacak
|24 Mart 2021 16:43
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Muğla Büyükşehir Belediyesi 101 İtfaiye eri, 70 zabıta memuru olmak üzere toplam 171 memur alacak.
Başvurular KPSS puanı ile yapılacak. Adayların 24 ila 27 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapması gerekiyor.
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Karabük Safranbolu Belediyesi 4 itfaiye eri, 4 de zabıta memuru olmak üzere toplamda 8 memur alacak.
Adayların İtfaiye eri alımı için KPSS'den en az 60, zabıta memuru alımı için ise 70 puan almış olmaları gerekiyor.
Başvurular 26 ila 30 Nisan tarihleri arasında alınacak.
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Kırıklareli Lileburgaz Belediyesi 1 sosyal hizmetler uzmanı, 1 sosyal çalışmacı, 2 tahsildar, 4 memur olmak üzere toplam 8 memur alacak.
Başvuracak adayların KPSS'den en az 65 puan almış olmaları gerekiyor.
Başvurular 3 ila 7 Mayıs tarihleri arasında alınacak.
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