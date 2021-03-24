Antalya'da FETÖ sanığına 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
|24 Mart 2021 16:52
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Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.Y, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.
Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, M.Y'nin örgütün ilçe sorumlularından olduğunu ve FETÖ yurtlarında müdürlük yaptığını belirtti.
Karar öncesi son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatine karar verilmesini talep etti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, M.Y'nin "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
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