Hırsızın girdiği evden battaniye sarkıtarak kaçışı kamerada
|24 Mart 2021 16:55
|+Aa- Yazdır
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Eğitim Mahallesi Feyhamam Sokak'taki bir apartmanın 2. katında Y.K'ye ait evden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adreste inceleme yapan ekipler, eve pencereyi zorlayarak giren şüphelinin bir televizyon ve battaniye çaldığını, başka bir battaniyeyi balkon demirlerine bağlayıp zemine sarkıtarak kaçtığını belirledi.
Evde ve balkonda parmak izi çalışması yapan ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. 6 güvenlik kamerasındaki 72 saatlik kaydı inceleyen ekipler, bir şüphelinin Mithatpaşa Caddesinde battaniyeye sarılı bir cihazla yürüdüğünü ve taksiye binerek uzaklaştığını tespit etti.
Taksi sürücüsü S.K'nin ifadesinden M.C.Ş. (24) olduğu tespit edilen zanlı, operasyonla gözaltına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Anadolu lisesi müdürü sulama havuzunda ölü bulundu
24 Mart 2021 17:41
|Emekli hakime 'macun' tuzağı! Kızlarına cinsel saldırı
24 Mart 2021 17:26
|BirGün gazetesi aslında olmayan doktorun 'koronavirüs' nedeniyle öldüğünü duyurdu
24 Mart 2021 17:21
|Polisleri, 'Arkamda milletvekili var' diyerek tehdit etti
24 Mart 2021 16:59
|Minibüsün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti
24 Mart 2021 16:26
|Düğün dönüşü kaza: Anne ile kızı öldü
24 Mart 2021 13:59
|Dün toprağa verdiği eşinin mezarı başında, oğlunun cesedini buldu
24 Mart 2021 13:45
|Mersin'de ailesini arama bahanesiyle istediği telefonu çalan şüpheli tutuklandı
24 Mart 2021 12:27
|Adana'da ATM'ye para yatıran kişinin gasbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı
24 Mart 2021 12:25
|İhaleye katılacak firmalara yönelik sertifikasyon sistemi gelecek yıl hayata geçirilecek
24 Mart 2021 11:44