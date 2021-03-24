Türkiye'nin ilk milli denizaltısı denizle buluştu
|24 Mart 2021 16:54
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Türkiye, yerli ve milli ürünlerine bir yenisini daha kattı.
Savunma sanayisindeki milli üretim araçlara ilk denizaltı da eklendi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına binaen başlatılan Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP) kapsamında, yeni bir denizaltı çalışmalarına başlanmıştı.
2019 yılında Kocaeli'deki Gölcük tersanesinde havuza çekilen TCG PİRİREİS (S-330), 22 Mart'ta düzenlenen törenle denize indirildi.
İLK MİLLİ DENİZALTI, SUYA İNDİ
TCG PİRİREİS Denizaltısı, test ve donatım faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından 2022 yılı içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine de eklenecek.
BAKANLIK DUYURDU
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gölcük Tersanesi Komutanlığımız tarafından inşa edilen ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 22 Aralık 2019'da havuza alınan Yeni Tip Denizaltı Projesinin ilki olan PİRİREİS Denizaltısı, 22 Mart 2021'de denize indirildi." ifadelerine yer verildi.
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