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Polisleri, 'Arkamda milletvekili var' diyerek tehdit etti

3 kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, kendisine müdahale eden polisleri "Arkamda milletvekili var" sözleriyle tehdit etti.
 24 Mart 2021 16:59
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Çağlayangil Caddesi üzerinde, 12-13 yaşındaki kız çocuklarını takip ettiği iddia edilen bir kişi ile esnaf Cihan Menekşe arasında tartışma çıktı.

Tartışma arbedeye dönerken Menekşe, korkan kızları iş yerine aldı.

MÜDAHALE EDEN POLİSİ TEHDİT ETTİ
Bu sırada polise haber verilmesiyle olay yerine Yunus ekipleri geldi. Polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen kişiyi yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahıs, o sırada ise 'Milletvekilini arayın' sözleriyle etrafa tehditler yağdırdı.

İsmi öğrenilemeyen şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"'ARKAMDA MİLLETVEKİLİ VAR' DEDİ"
Şahsın polise tehditler savurduğunu söyleyen Menekşe, "Polislere ağır küfürler etti. Sizi aldıracağım, milletvekili var arkamda' dedi. Aynı şekilde bana, 'dükkanı başınıza yıkacağım' diyerek tehdit etti. Polis ekipleri, 'bizim görevimiz yargıya teslim etmek' diyerek tepki vermedi. Hiç kimse ne bizim çocuklarımıza ne de Türk polisine bu şekilde hakarette bulunamaz." ifadelerini kullandı.

"KIZ BABASIYIM SESSİZ KALAMADIM"

Menekşe olay anını da anlatarak, şunları söyledi:

"Kızlar, 'ilerideki parkta birkaç bayanla tartıştı, oradan beri bizi takip ediyor' dedi. Adama tanıyor musun deyince 'sanane' dedi. Ben adamı tutunca, kızlar durağa doğru kaçtı. Ardından yine onların arkasından gitti. Ben de gidip kızları iş yerine aldım. Kızlar çok korkmuştu, ağlıyorlardı. Arkalarından yine o geldi. Kapıda tartıştık, dışarıya attım. Biz tam birbirimize girdik, polis geldi ve olaya müdahale etti. Ben de bir kız çocuğu babası olarak sessiz kalmadım. Bir baba ve Türk evladı böyle bir duruma seyircisiz kalamaz."

Öte yandan kız çocuklarını takip ettiği iddia edilen şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
İhlas Haber Ajansı
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