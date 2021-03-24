1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yaban koyunu ve yaban keçisi vuranlara rekor ceza

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, 2021-2022 av dönemi tazminat bedellerini belirledi. Buna göre yaban koyunu vurmanın cezası 267 bin, alageyik ve yaban keçisi vurmanın cezası 60 bin, boz ayı vurmanın cezası 30 bin TL olarak belirlendi.
 24 Mart 2021 17:10
+Aa- Yazdır
Yaban koyunu ve yaban keçisi vuranlara rekor ceza

DKMP Genel Müdürlüğü, 2021-2022 av dönemine ilişkin av ve yaban hayvanları tazminat bedellerini belirledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli imzasıyla yayımlanan tabloda, koruma altına alınan av ve yaban hayvanları ile merkez av komisyonunca belirlenen sürede avlanmasına izin verilen av hayvanlarının tazminat bedellerine yer verildi. İdari yaptırım cezalarının dahil edilmediği tabloya göre; koruma altındaki hayvanlardan yaban koyunu ve leopar vurmanın cezası 267 bin, alageyik, yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisi vurmanın cezası 60 bin, boz ayı vurmanın cezası 30 bin, çizgili sırtlan ve karakulak vurmanın cezası 26 bin 500, kızıl geyik vurmanın cezası 35 bin, Akdeniz foku vurmanın cezası 16 bin, ceylan vurmanın cezası 25 bin, vaşak vurmanın cezası ise 13 bin 200 lira olarak belirlendi.

Ayrıca iribaşlı deniz kaplumbağası, yeşil deniz kaplumbağası, nil kaplumbağası ve fırat kaplumbağası vurmanın cezası 16 bin, çöl varanı vurmanın cezası 14 bin, beyazbantlı dağ engereği, wagner engereği, Anadolu engereği, darevski engereği, kafkas engereği ve Çoruh engereği vurmanın cezası 12 bin 300, çöl kobrası, bolkar engereği, baran engereği ve bozkır engereği vurmanın cezası ise 8 bin 500 TL oldu.

Kuşlardan da, atmacağiller ve doğangiller familyasından bütün türleri vurmanın cezası 15 bin, keleynak ve incegagalı kervançulluğu vurmanın cezası 10 bin 500, tepeli pelikan, mezgeldek, toy ve yakalı toy vurmanın cezası 9 bin 500, orman horozu, dağ horozu, turnagiller ve urkeklik 6 bin 600, ak pelikan, flamingo, kuğular ve leylekgiller familyasındaki bütün türleri vurmanın cezası 4 bin 700 TL olarak belirlendi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TCMB Başkanı Kavcıoğlu banka yöneticileri ile toplantı yaptı
24 Mart 2021 17:38		 Bugün karantina kararı alınan yerleşim yerleri
24 Mart 2021 17:15
Kaçmaya çalışan sürücüye aracının değeri kadar ceza kesildi
24 Mart 2021 15:11		 Yönetmelik düzenlemesi sonrası iki üniversiteden örnek öğretim üyesi ilanı
24 Mart 2021 14:00
Edirne'deki ilçe ve köylerde 100 bin maske dağıtıldı
24 Mart 2021 12:23		 Savunma Sanayii Başkanı üniversitelere proje üretme çağrısı yaptı
24 Mart 2021 11:48
DSİ, Ankara'daki barajlarda şu an itibarıyla su sıkıntısı olmadığını bildirdi
24 Mart 2021 11:06		 Bir ilimizde berberler, kuaför ve güzellik merkezlerinde HES kodu sorgulanacak
24 Mart 2021 10:39
Akaryakıt istasyonlarında yeni zorunluluk
24 Mart 2021 10:30		 Röntgen teknisyenleriyle ilgili madde yürürlükten kaldırıldı
24 Mart 2021 09:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:56 - Altının gramı 440 TL'yi geçti17:46 - Koronavirüs testi pozitif olan pazarcı, tezgah başında yakalandı17:41 - Anadolu lisesi müdürü sulama havuzunda ölü bulundu17:38 - TCMB Başkanı Kavcıoğlu banka yöneticileri ile toplantı yaptı17:34 - Koronavirüse yakalanan doktordan acı haber17:26 - Emekli hakime 'macun' tuzağı! Kızlarına cinsel saldırı
17:21 - Türklerin Anadolu'daki ilk camisinde yeniden ezan sesi yükselecek17:21 - BirGün gazetesi aslında olmayan doktorun 'koronavirüs' nedeniyle öldüğünü duyurdu17:16 - Dolar günü 7,90 TL'den tamamladı17:15 - Bugün karantina kararı alınan yerleşim yerleri17:10 - Yaban koyunu ve yaban keçisi vuranlara rekor ceza17:05 - AK Parti MKYK'de 47 yeni isim yer aldı
16:59 - Polisleri, 'Arkamda milletvekili var' diyerek tehdit etti16:55 - Hırsızın girdiği evden battaniye sarkıtarak kaçışı kamerada16:54 - Türkiye'nin ilk milli denizaltısı denizle buluştu16:52 - Antalya'da FETÖ sanığına 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi16:44 - Edirne'de sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
16:43 - 3 Belediye 187 memur alacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, virüsün uğramadığı tek ili açıkladı
Eylem planında kamu personelini ilgilendiren 10 düzenleme
Polis memuru, süs havuzunda boğularak hayatını kaybetti
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Mahir Ünal Bakan mı oluyor?
3 Belediye 187 memur alacak
MB Başkanı, İnsan Kaynakları Genel Müdürünü görevden aldı
AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı
Yeni kabinedeki isimleri sadece Cumhurbaşkanı biliyor
Bugün seçim olsa küçük partiler de dahil alacakları oy oranları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Dermek 1
noyan 1
bütün bunların üzerine chopin iyi gider 1
asfalya 1
üzüldüğüne üzülmek 3
ilginç icatlar 5
herg etmek 2
Hamama gider kurna beğenmez,düğüne gider zurna beğenmez 2
The office 1
tayyipin 2023 manifestosu 1
SON İLANLAR
Konya Karatay SYDV Personel alacak
Kilis Musabeyli SYDV personel alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV personel alacak
Balıkesir Kepsut SYDV personel alacak
Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi 8 memur alacak
Karabük Safranbolu Belediyesi 8 zabıta memuru alacak
Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi memur alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 171 memur alacak
Düzce Çilimli Belediyesi geçici işçi alacak
Trakya Üniversitesi engelli işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam