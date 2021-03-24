Yaban koyunu ve yaban keçisi vuranlara rekor ceza

DKMP Genel Müdürlüğü, 2021-2022 av dönemine ilişkin av ve yaban hayvanları tazminat bedellerini belirledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli imzasıyla yayımlanan tabloda, koruma altına alınan av ve yaban hayvanları ile merkez av komisyonunca belirlenen sürede avlanmasına izin verilen av hayvanlarının tazminat bedellerine yer verildi. İdari yaptırım cezalarının dahil edilmediği tabloya göre; koruma altındaki hayvanlardan yaban koyunu ve leopar vurmanın cezası 267 bin, alageyik, yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisi vurmanın cezası 60 bin, boz ayı vurmanın cezası 30 bin, çizgili sırtlan ve karakulak vurmanın cezası 26 bin 500, kızıl geyik vurmanın cezası 35 bin, Akdeniz foku vurmanın cezası 16 bin, ceylan vurmanın cezası 25 bin, vaşak vurmanın cezası ise 13 bin 200 lira olarak belirlendi.

Ayrıca iribaşlı deniz kaplumbağası, yeşil deniz kaplumbağası, nil kaplumbağası ve fırat kaplumbağası vurmanın cezası 16 bin, çöl varanı vurmanın cezası 14 bin, beyazbantlı dağ engereği, wagner engereği, Anadolu engereği, darevski engereği, kafkas engereği ve Çoruh engereği vurmanın cezası 12 bin 300, çöl kobrası, bolkar engereği, baran engereği ve bozkır engereği vurmanın cezası ise 8 bin 500 TL oldu.

Kuşlardan da, atmacağiller ve doğangiller familyasından bütün türleri vurmanın cezası 15 bin, keleynak ve incegagalı kervançulluğu vurmanın cezası 10 bin 500, tepeli pelikan, mezgeldek, toy ve yakalı toy vurmanın cezası 9 bin 500, orman horozu, dağ horozu, turnagiller ve urkeklik 6 bin 600, ak pelikan, flamingo, kuğular ve leylekgiller familyasındaki bütün türleri vurmanın cezası 4 bin 700 TL olarak belirlendi.