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BirGün gazetesi aslında olmayan doktorun 'koronavirüs' nedeniyle öldüğünü duyurdu
BirGün gazetesi, gerçekte var olmayan bir doktorun, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Haberde ölen kişinin fotoğrafı olarak, şu an hayatta olan bir vatandaşın resmine yer verildi.
|24 Mart 2021 17:21
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BirGün gazetesi bugün "31 yaşındaki Berrin Akbal, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi" ifadesiyle gerçekte olmayan doktorun Kovid-19 nedeniyle öldüğünü duyurdu.
Haberde ölen doktor fotoğrafı olarak şu an hayatta olan Berfu Çetinkaya isimli bir vatandaşın resmi paylaşıldı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çetinkaya, "Berrin Akbal adıyla fotoğrafım kullanılarak asılsız haber yapılmıştır" diyerek konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.
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