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Emekli hakime 'macun' tuzağı! Kızlarına cinsel saldırı

İSTANBUL'da yaşanan dolandırıcılık vakası 'bu kadarına da pes' dedirtti. Emekli Danıştay hakimi S.Y.'yi dini duyguları ve simgeleri kullanarak 550 bin lira dolandıran Uğur A. isimli şahıs, bununla da yetinmedi. Emekli Hakim S.Y.'nin avukat olan kızlarına da cinsel saldırıda bulundu. Ailenin hayatı alt üst oldu.
 24 Mart 2021 17:26
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Emekli hakime 'macun' tuzağı! Kızlarına cinsel saldırı

Emekli Danıştay hakimi S.Y.'yi dini inanç ve duygularını istismar ederek 550 bin lira dolandırdığı ve avukat olan iki kızına da cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli Uğur A.'nın "Zincirleme olarak sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" ve "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlarından toplam 15 yıl 9 aydan 66 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Aileyi etkisi altına alıp alt üst etti

İddianamede şüphelinin, emekli hakim S.Y.'yi etkisi altına aldıktan sonra müştekilerin tamamının hayatının alt üst olduğu, ailenin bütün düzeninin dağıldığı ve çok ciddi maddi zararın yanında manevi tahribat da yaşandığı vurgulandı. İddianame kabul edildi, şüpheli Uğur A. önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Kadın hastalıklarına iyi gelen macun formülü!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, emekli hakim baba S.Y. ile avukat kızları D.Y.E. ve S.Y. "müşteki" olarak yer aldı. Müştekilerin avukatları aracılığıyla şüpheli Uğur A. hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılan iddianamede, şüpheli Uğur A.'nın kendisini alternatif tıp uzmanı olarak tanıttığı, kadın hastalıklarına iyi gelen bir macunun formülünü bildiğini, işlerini büyütmek için müşteki S.Y.'den yatırımcı olmasını istediği belirtildi.

'Seyyidim' deyip dini inancını kullanarak sömürdü

Şüpheli Uğur A.'nın sistemli ve yöntemli eylemleriyle müşteki S.Y'yi kontrol etmeye başladığı, müştekiyi inancının kutsal simgeleri üzerinden etki altına aldığı, bu inancın kültürel taraflarını kullanarak sürekli mesajlar gönderdiği ve kendisini de bu inançta yer alan "Seyyid" olarak tanıttığı ifade edildi.

Kurban keseceğim, cinleri korkutacağım...

Şüphelinin, dini ve inanca dair duygularını sömürdüğü müştekinin kendisine para göndermesini sağladığı, kurban kesmek veya cinlerle korkutmak suretiyle kişinin din ve inanç simgelerini kullandığı öne sürülen iddianamede, şüphelinin bu şekilde müştekinin dini ve inancına dair duygularını sömürerek dolandırdığı iddia edildi.

Ailenin hayatı alt üst oldu

Hukuk ofisi açarak muhtelif işler yapan diğer müştekiler D.Y.E. ile S.Y.'nin de yaşanan maddi mağduriyetten etkilendiği anlatılan iddianamede, şüphelinin S.Y'yi etkisi altına aldıktan sonra müştekilerin tamamının hayatının alt üst olduğu, ailenin bütün düzeninin dağıldığı, çok ciddi maddi zararın yanında manevi tahribat da yaşandığı ifade edildi.

Avukat kız kardeşlere tecavüz etti

Şüphelinin müşteki kız kardeşlere cinsel saiklerle yaklaşıp hürriyetlerinden yoksun kılarak, zincirleme şekilde cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen iddianamede, bu durumlardan etkilenen kızların annelerinin de psikolojik sağlığının bozulduğu, intihara teşebbüs ettiği anlatıldı.

Mesleğini icra etmesine de etki etmiş

İddianamede, şüpheli Uğur A.'nın bu olaylarla alakalı farklı bir ilde de davası ve soruşturması bulunduğu belirtilerek, şüpheli Uğur A.'nın müşteki S.Y.'nin mal varlığına karşı işlediği eylemlerle yetinmeyerek, diğer müştekilerin meslek icrası alanına da dahil olduğu, hileli eylemlerden etkilenen müştekilerin maddi zarar gördükleri ifade edildi.

İddianame kabul edildi

İddianamede, şüphelinin "Zincirleme olarak sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı", "Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" ve "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlarından toplam 15 yıl 9 aydan 66 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame kabul edildi, şüpheli önümüzdeki günlerde Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
DHA
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