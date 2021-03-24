TCMB Başkanı Kavcıoğlu banka yöneticileri ile toplantı yaptı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetiminde olmayan ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ndeki (TKBB) bankaların yöneticileri ile toplantı yaptı.
|24 Mart 2021 17:38
|+Aa- Yazdır
Kavcıoğlu, Twitter hesabından toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.
Kavcıoğlu, paylaşımında, "Pazar günü TBB yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz toplantıya bugün, TBB yönetiminde olmayan ve TKBB'deki bankaların yöneticileri ile genişleterek devam ettik. Değerli katılımcıların görüşleri ışığında çok verimli bir toplantı oldu. Paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
Pazar günü TBB yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz toplantıya bugün, TBB yönetiminde olmayan ve TKBBdeki bankaların yöneticileri ile genişleterek devam ettik.Şahap Kavcıoğlu (@sahapkavcioglu) March 24, 2021
Değerli katılımcıların görüşleri ışığında çok verimli bir toplantı oldu. Paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederim. pic.twitter.com/xh2WnUN7gR
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bugün karantina kararı alınan yerleşim yerleri
24 Mart 2021 17:15
|Yaban koyunu ve yaban keçisi vuranlara rekor ceza
24 Mart 2021 17:10
|Kaçmaya çalışan sürücüye aracının değeri kadar ceza kesildi
24 Mart 2021 15:11
|Yönetmelik düzenlemesi sonrası iki üniversiteden örnek öğretim üyesi ilanı
24 Mart 2021 14:00
|Edirne'deki ilçe ve köylerde 100 bin maske dağıtıldı
24 Mart 2021 12:23
|Savunma Sanayii Başkanı üniversitelere proje üretme çağrısı yaptı
24 Mart 2021 11:48
|DSİ, Ankara'daki barajlarda şu an itibarıyla su sıkıntısı olmadığını bildirdi
24 Mart 2021 11:06
|Bir ilimizde berberler, kuaför ve güzellik merkezlerinde HES kodu sorgulanacak
24 Mart 2021 10:39
|Akaryakıt istasyonlarında yeni zorunluluk
24 Mart 2021 10:30
|Röntgen teknisyenleriyle ilgili madde yürürlükten kaldırıldı
24 Mart 2021 09:09