Anadolu lisesi müdürü sulama havuzunda ölü bulundu
|24 Mart 2021 17:41
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Manisa'nın Demirci ilçesinde tarlasından evine dönerken çeşme başında duran bir çiftçi çeşmenin arkasındaki sulama havuzunda bir erkek cesedi buldu. Durumun polise haber verilmesi üzerine gelen ekipler havuzdan çıkardıkları cesedin Demirci Anadolu Lisesi Müdürü Necmi Ünlü (59)'ye ait olduğunu tespit etti. Ünlü'nün cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Manisa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Manisa'nın Demirci ilçesinde tarlasından dönen bir çiftçi, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki çeşmede çizmelerini temizlemek istediği sırada çeşmenin arka tarafındaki sulama havuzunda bir erkek cesedi görerek polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edilirken yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki sulama havuzundan çıkartılan cesedin, Demirci Anadolu Lisesi Müdürü Necmi Ünlü'ye ait olduğu anlaşıldı. Havuza düşerek yaşamını yitirdiği düşünülen 3 çocuk babası Ünlü'nün cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından Manisa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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