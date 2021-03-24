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Sancaktepe Belediye Başkanı, kongre dönüşü kaza geçirdi

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Kongresi'nden İstanbul'a dönüşte kaza geçirdi.
 24 Mart 2021 18:22
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Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, AK Parti 7. Olağan Kongresi'nden dönüşte Ankara İstanbul istikametinde İzmit Akmeşe mevkiinde trafik kazası geçirdi, Kazada hafif yaralanan Şeyma Döğücü'nün tedavisi Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Döğücü'nün trafik kazası geçirdiğini duyuran Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü hanımefendinin AK Parti 7. Olağan Kongre dönüşünde trafik kazası geçirdiği haberini üzülerek almış bulunuyorum. Kıymetli başkanımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum."
DHA
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