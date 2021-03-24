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Vaka sayısı 30 bin sınırına yaklaştı

Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 146 kişi hayatını kaybetti.
 24 Mart 2021 19:00
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Vaka sayısı 30 bin sınırına yaklaştı

Sağlık Bakanlığı 24 Mart 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 146 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1.720 oldu, 17 bin 761 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 881 bin 6643'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 1.142 olarak açıklandı.

Test sayısı 36 milyon 990 bin 175'3 ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 091 bin 282, vefat sayısı 30 bin 462, ağır hasta sayısı 1.720 oldu.
Memurlar.Net
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