Vaka sayısı 30 bin sınırına yaklaştı
Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 146 kişi hayatını kaybetti.
|24 Mart 2021 19:00
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Sağlık Bakanlığı 24 Mart 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 146 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1.720 oldu, 17 bin 761 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 881 bin 6643'e yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 1.142 olarak açıklandı.
Test sayısı 36 milyon 990 bin 175'3 ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 091 bin 282, vefat sayısı 30 bin 462, ağır hasta sayısı 1.720 oldu.
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