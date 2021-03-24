Bülent Ecevit'in doktoru son yolculuğuna uğurlandı
|24 Mart 2021 19:43
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5 Kasım 2006'da yaşamını yitiren Bülent Ecevit'in tedavisini yürüten ve Türk nöroloji camiasında 'hocaların hocası' olarak anılan emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Turgut Zileli, Pazartesi akşamı tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Turgut Zileli için Çankaya ilçesindeki Doğramacızade Ali Paşa Camii'nde tören düzenlendi.
Zileli'nin yeğenleri Ayşe ve Ahmet Zileli taziyeleri kabul etti. Törene, Zileli'nin yakınlarının yanı sıra 24'üncü dönem Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal da katıldı. Dua edilmesi ve helallik alınması ardından Zileli için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Turgut Zileli'nin cenazesi, törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalında uzun süre çalıştıktan sonra 24 yıl da Başkent Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Zileli'nin, 3 aydır hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Öte yandan eşi Leyla Zileli'nin de 2007 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.
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