1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bülent Ecevit'in doktoru son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden merhum Başbakan Bülent Ecevit'in doktorlarından Prof. Dr. Turgut Zileli (98), son yolculuğuna uğurlandı.
 24 Mart 2021 19:43
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

5 Kasım 2006'da yaşamını yitiren Bülent Ecevit'in tedavisini yürüten ve Türk nöroloji camiasında 'hocaların hocası' olarak anılan emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Turgut Zileli, Pazartesi akşamı tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Turgut Zileli için Çankaya ilçesindeki Doğramacızade Ali Paşa Camii'nde tören düzenlendi.

Zileli'nin yeğenleri Ayşe ve Ahmet Zileli taziyeleri kabul etti. Törene, Zileli'nin yakınlarının yanı sıra 24'üncü dönem Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal da katıldı. Dua edilmesi ve helallik alınması ardından Zileli için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Turgut Zileli'nin cenazesi, törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalında uzun süre çalıştıktan sonra 24 yıl da Başkent Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Zileli'nin, 3 aydır hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Öte yandan eşi Leyla Zileli'nin de 2007 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Aydın: 65 yaş üstünde aşıya direnenler var
24 Mart 2021 20:32		 Test yaptırıp, yola çıkan baba- oğul, pozitif sonuçları yolcu otobüsünde öğrendi
24 Mart 2021 20:05
Ölen babanın su borcu, 3,5 yaşındaki kızından istendi
24 Mart 2021 19:46		 Türklerin Anadolu'daki ilk camisinde yeniden ezan sesi yükselecek
24 Mart 2021 18:57
Koronavirüse yakalanan doktordan acı haber
24 Mart 2021 17:34		 Gelibolu Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı
24 Mart 2021 15:54
Prof. Tezer: Korona aşıları, bilim tarihinde en hızlı geliştirilen aşılardan
24 Mart 2021 15:44		 Otobüste rahatsızlanan çocuğu, WhatsApp üzerinden hayatta tuttu
24 Mart 2021 14:18
Meteorolojiden 4 ile kuvvetli yağış uyarısı
24 Mart 2021 13:52		 Meteoroloji paylaştı: Türkiye en sıcak 3. kışını yaşadı
24 Mart 2021 13:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:04 - En çok vaka görülen Samsun'da Vali'den çağrı: İhbar edin20:57 - Ortaokullarda yüz yüze sınav takvimi de güncellendi20:53 - Konya'da heyelan: Yol çöktü, araziler su altında kaldı20:47 - Usta sanatçı Suavi koronavirüse yakalandı20:46 - Microsoft, Discord'u satın almak için girişimlerde bulundu20:33 - Doktorunuz önermeden, gıda takviyesi almayın!
20:32 - Prof. Dr. Aydın: 65 yaş üstünde aşıya direnenler var20:26 - KKTC'de yakalanan FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi20:21 - Bakan Koca: 1.4 milyon doz Biontech aşısı geldi20:08 - Emekli hakimi dolandırdı, iki kızına da tecavüz etti!20:05 - Test yaptırıp, yola çıkan baba- oğul, pozitif sonuçları yolcu otobüsünde öğrendi20:01 - Banka sistemine girip, 25 milyon avro ve 17 milyon dolar havale ettiler
19:51 - 2 bin yıllık Deniz Feneri, yeniden ayağa kaldırılıyor19:49 - Gözaltına alındı, 'evinizden alınmazsanız' diye tehdit etti19:46 - Ölen babanın su borcu, 3,5 yaşındaki kızından istendi19:43 - Bülent Ecevit'in doktoru son yolculuğuna uğurlandı19:26 - Türkiye'den Fransa'ya çok sert tepki: Kabul edilemez
19:12 - Ömer Çelik: O listelerin de uydurma olduğunu gördünüz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, virüsün uğramadığı tek ili açıkladı
Ak Parti MYK'sının tam listesi... Binali Yıldırım'a yeni görev
Eylem planında kamu personelini ilgilendiren 10 düzenleme
Polis memuru, süs havuzunda boğularak hayatını kaybetti
AK Parti MKYK listesi belli oldu
3 Belediye 187 memur alacak
Mahir Ünal Bakan mı oluyor?
MB Başkanı, İnsan Kaynakları Genel Müdürünü görevden aldı
AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı
Yeni kabinedeki isimleri sadece Cumhurbaşkanı biliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
noyan 1
selef 2
yunus emre 1
tcg 1
beyzi 1
yazarların meslekleri ile ilgili konu açması 7
haber okumaktan başlık açamamak 1
barınak 1
fosil yakıt 2
sorguç 1
SON İLANLAR
Konya Karatay SYDV Personel alacak
Kilis Musabeyli SYDV personel alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV personel alacak
Balıkesir Kepsut SYDV personel alacak
Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi 8 memur alacak
Karabük Safranbolu Belediyesi 8 zabıta memuru alacak
Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi memur alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 171 memur alacak
Düzce Çilimli Belediyesi geçici işçi alacak
Trakya Üniversitesi engelli işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam