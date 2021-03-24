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Emekli hakimi dolandırdı, iki kızına da tecavüz etti!

Emekli Danıştay hakimi S.Y.'yi dini inanç ve duygularını istismar ederek 550 bin lira dolandırdığı ve avukat olan iki kızına da cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli Uğur A.'nın "Zincirleme olarak sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" ve "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlarından toplam 15 yıl 9 aydan 66 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
 24 Mart 2021 20:08
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Emekli hakimi dolandırdı, iki kızına da tecavüz etti!

İddianamede şüphelinin, emekli hakim S.Y.'yi etkisi altına aldıktan sonra müştekilerin tamamının hayatının alt üst olduğu, ailenin bütün düzeninin dağıldığı ve çok ciddi maddi zararın yanında manevi tahribat da yaşandığı vurgulandı. İddianame kabul edildi, şüpheli Uğur A. önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

MÜŞTEKİNİN DİNİ VE İNANCINA DAİR DUYGULARI SÖMÜREREK DOLANDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, emekli hakim baba S.Y. ile avukat kızları D.Y.E. ve S.Y. "müşteki" olarak yer aldı. Müştekilerin avukatları aracılığıyla şüpheli Uğur A. hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılan iddianamede, şüpheli Uğur A.'nın kendisini alternatif tıp uzmanı olarak tanıttığı, kadın hastalıklarına iyi gelen bir macunun formülünü bildiğini, işlerini büyütmek için müşteki S.Y.'den yatırımcı olmasını istediği belirtildi. Şüpheli Uğur A.'nın sistemli ve yöntemli eylemleriyle müşteki S.Y'yi kontrol etmeye başladığı, müştekiyi inancının kutsal simgeleri üzerinden etki altına aldığı, bu inancın kültürel taraflarını kullanarak sürekli mesajlar gönderdiği ve kendisini de bu inançta yer alan "Seyyid" olarak tanıttığı ifade edildi. Şüphelinin, dini ve inanca dair duygularını sömürdüğü müştekinin kendisine para göndermesini sağladığı, kurban kesmek veya cinlerle korkutmak suretiyle kişinin din ve inanç simgelerini kullandığı öne sürülen iddianamede, şüphelinin bu şekilde müştekinin dini ve inancına dair duygularını sömürerek dolandırdığı iddia edildi.

AİLENİN HAYATININ ALT ÜST OLDUĞU BELİRTİLDİ

Hukuk ofisi açarak muhtelif işler yapan diğer müştekiler D.Y.E. ile S.Y.'nin de yaşanan maddi mağduriyetten etkilendiği anlatılan iddianamede, şüphelinin S.Y'yi etkisi altına aldıktan sonra müştekilerin tamamının hayatının alt üst olduğu, ailenin bütün düzeninin dağıldığı, çok ciddi maddi zararın yanında manevi tahribat da yaşandığı ifade edildi.

ŞÜPHELİNİN CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU BELİRTİLDİ

Şüphelinin müşteki kız kardeşlere cinsel saiklerle yaklaşıp hürriyetlerinden yoksun kılarak, zincirleme şekilde cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen iddianamede, bu durumlardan etkilenen kızların annelerinin de psikolojik sağlığının bozulduğu, intihara teşebbüs ettiği anlatıldı. İddianamede, şüpheli Uğur A.'nın bu olaylarla alakalı farklı bir ilde de davası ve soruşturması bulunduğu belirtilerek, şüpheli Uğur A.'nın müşteki S.Y.'nin mal varlığına karşı işlediği eylemlerle yetinmeyerek, diğer müştekilerin meslek icrası alanına da dahil olduğu, hileli eylemlerden etkilenen müştekilerin maddi zarar gördükleri ifade edildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamede, şüphelinin "Zincirleme olarak sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı", "Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" ve "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlarından toplam 15 yıl 9 aydan 66 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame kabul edildi, şüpheli önümüzdeki günlerde Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
DHA
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