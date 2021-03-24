Bakan Koca: 1.4 milyon doz Biontech aşısı geldi
|24 Mart 2021 20:21
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı daha ülkemize ulaştı' dedi.
İşte Bakan Kocanın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;
Biontech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak.
Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı ,saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak.
Biontech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak. pic.twitter.com/ENDMpAd9rtDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 24, 2021
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|En çok vaka görülen Samsun'da Vali'den çağrı: İhbar edin
24 Mart 2021 21:04
|Türkiye'den Fransa'ya çok sert tepki: Kabul edilemez
24 Mart 2021 19:26
|Ömer Çelik: O listelerin de uydurma olduğunu gördünüz
24 Mart 2021 19:12
|Vaka sayısı 30 bin sınırına yaklaştı
24 Mart 2021 19:00
|Bahçeli: MHP'ye faşist diyen, Türklüğün ve Türkiye'nin yeminli hasmıdır
24 Mart 2021 18:50
|Ak Parti MYK'sının tam listesi... Binali Yıldırım'a yeni görev
24 Mart 2021 18:39
|AK Parti MKYK'de 47 yeni isim yer aldı
24 Mart 2021 17:05
|HDP'nin kapatılma davasının görüşüleceği tarih belli oldu
24 Mart 2021 16:41
|MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu
24 Mart 2021 16:29
|AK Parti MKYK listesi belli oldu
24 Mart 2021 16:17