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Bakan Koca: 1.4 milyon doz Biontech aşısı geldi

Koca: "Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla BioNTech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu."
 24 Mart 2021 20:21
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Bakan Koca: 1.4 milyon doz Biontech aşısı geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı daha ülkemize ulaştı' dedi.

İşte Bakan Kocanın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

Biontech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak.

Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı ,saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak.

Memurlar.Net
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