1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doktorunuz önermeden, gıda takviyesi almayın!

Koronavirüs sürecinde bağışıklığını güçlendirmek isteyen kişilerin gıda takviyesi adı altında satılan ilaçlara yöneldiğini söyleyen Dr. Ömer Demir, "Doktorunuz önermeden gıda takviyesi almayın. Bu ilaçlar yerine, beslenmenize dikkat edin" dedi.
 24 Mart 2021 20:33
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen kişiler, C vitamini, çinko, magnezyum gibi gıda takviyelerine yöneldi. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Farmakoloji Bölümü'nde görevli Dr. Ömer Demir, "Gıda takviyesi ilaçlarının uzman önerisi dışında vatandaşların kendi iradesiyle kullanmamalı. Tahliller yapılır, vücuttaki eksiklikler bakılır, belli bir vitaminin eksiklikleri bulunur, bu eksiklikler de gıdalarla, güneş ışığıyla yeterince takviye edileceği düşünülmüyorsa o zaman ilave ilaçla desteklenebilir. Bunun dışında, 'Kendimi çok halsiz hissediyorum, gideyim vitamin alayım' gibi bir tutumu doğru bulmuyorum. Özellikle virüs sürecinde bazı ürünlerin bağışıklık güçlendirdiğine dair iddialar mevcut. Bunlar somut ve kanıta dayalı örnekler değildir. Örneğin; çinko ağır bir metaldir. Vücutta birikim yapar. Kontrolsüz bir şekilde kullanıldığı zaman sağlığa zarar verebilir" ifadelerini kullandı.

'İNTERNET YERİNE ECZANEDEN SATIN ALIN'

Gıda takviyesi adı altında, internet satılan pek çok ürünün sahte gelebileceğini de söyleyen Dr. Demir, "Aldığınız ürünün satıcısından emin olmalısınız. İnternet üzerinden bilinen bir markanın ürününü almış olsanız bile, sahte bir ürünle karşılaşabilirsiniz. O nedenle verdiğiniz paranın da çöpe gidebileceğini düşünün. İnternet üzerinden bu tip ürünlerin alınmasını çok desteklemiyorum. Eğer bir vitamin eksikliğiniz varsa ve doktorunuz size öneriyorsa, önerdiği ürünü eczaneye danışıp, almanızı tavsiye ederim" diye konuştu.

Gıda takviyeleriyle ilgili belli başlı ülkeler ve markaların olduğunu belirten Dr. Demir sözlerine şöyle devam etti:

"Ürünlerin belli rahatsızlıklara iyi geldiğine dair söylentilerle piyasaya sürülüyor. Ancak bu ürünlerin rahatsızlıklara iyi geldiğine dair yeterli ve detaylı araştırmalar mevcut değil. Bir hekim olarak, bilinçsizce bu ürünleri kullanılması yerine, eksik olan vitamin ve minerallerin gıdalardan ve güneş ışığından alınmasını tavsiye ediyorum."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Uzmanlar bitki çaylarının yan etkilerine karşı uyardı
02 Mart 2021 21:14		 Bitki çaylarını doktora danışmadan kullanmayın!
28 Ocak 2021 22:18
Prof. Dr. Yetim: Ozon tedavisi Covid-19'da etkili oldu
24 Ocak 2021 23:26		 Satışları patlayan takviye edici gıdalar için 'doz' uyarısı
24 Ocak 2021 21:07
'Bağışıklık sistemini güçlendirmede ada çayı çok etkili'
17 Ocak 2021 16:49		 Aktarlarda pandemi ve kış yoğunluğu
16 Ocak 2021 18:22
Ada çayının Covid-19'a karşı etkinliği kanıtlandı
11 Ocak 2021 22:18		 Bağışıklığın güçlendirilmesi için 'kekik' önerisi
02 Ocak 2021 23:26
Almanya'dan, Canan Karatay'a gargara desteği
10 Aralık 2020 11:46		 Prof. Dr. Saraçoğlu: Kenevir, ketenle boy ölçüşemez
23 Kasım 2020 23:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:04 - En çok vaka görülen Samsun'da Vali'den çağrı: İhbar edin20:57 - Ortaokullarda yüz yüze sınav takvimi de güncellendi20:53 - Konya'da heyelan: Yol çöktü, araziler su altında kaldı20:47 - Usta sanatçı Suavi koronavirüse yakalandı20:46 - Microsoft, Discord'u satın almak için girişimlerde bulundu20:33 - Doktorunuz önermeden, gıda takviyesi almayın!
20:32 - Prof. Dr. Aydın: 65 yaş üstünde aşıya direnenler var20:26 - KKTC'de yakalanan FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi20:21 - Bakan Koca: 1.4 milyon doz Biontech aşısı geldi20:08 - Emekli hakimi dolandırdı, iki kızına da tecavüz etti!20:05 - Test yaptırıp, yola çıkan baba- oğul, pozitif sonuçları yolcu otobüsünde öğrendi20:01 - Banka sistemine girip, 25 milyon avro ve 17 milyon dolar havale ettiler
19:51 - 2 bin yıllık Deniz Feneri, yeniden ayağa kaldırılıyor19:49 - Gözaltına alındı, 'evinizden alınmazsanız' diye tehdit etti19:46 - Ölen babanın su borcu, 3,5 yaşındaki kızından istendi19:43 - Bülent Ecevit'in doktoru son yolculuğuna uğurlandı19:26 - Türkiye'den Fransa'ya çok sert tepki: Kabul edilemez
19:12 - Ömer Çelik: O listelerin de uydurma olduğunu gördünüz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, virüsün uğramadığı tek ili açıkladı
Ak Parti MYK'sının tam listesi... Binali Yıldırım'a yeni görev
Eylem planında kamu personelini ilgilendiren 10 düzenleme
Polis memuru, süs havuzunda boğularak hayatını kaybetti
AK Parti MKYK listesi belli oldu
3 Belediye 187 memur alacak
Mahir Ünal Bakan mı oluyor?
MB Başkanı, İnsan Kaynakları Genel Müdürünü görevden aldı
AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı
Yeni kabinedeki isimleri sadece Cumhurbaşkanı biliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fırtına takvimi 1
Derleme 1
koronavirüse inanmayan insan 9
istanbul'un kapıları 1
turgut uyar 1
gün gün koronavirüs belirtileri 1
saz arkadaşlığı 2
ustura 3
buzdolabındaki saklama kapları 1
kaşıkçı elması 2
SON İLANLAR
Konya Karatay SYDV Personel alacak
Kilis Musabeyli SYDV personel alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV personel alacak
Balıkesir Kepsut SYDV personel alacak
Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi 8 memur alacak
Karabük Safranbolu Belediyesi 8 zabıta memuru alacak
Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi memur alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 171 memur alacak
Düzce Çilimli Belediyesi geçici işçi alacak
Trakya Üniversitesi engelli işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam