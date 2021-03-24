Microsoft, Discord'u satın almak için girişimlerde bulundu
|24 Mart 2021 20:46
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Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantinada insanların evlerine kapanmasıyla, sosyal medya uygulamaları çok sayıda yeni kullanıcı kazanma imkanı buldu. Microsoft, özellikle oyun dünyasında son yıllarda popülerliğini artıran ve 140 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan sesli ve yazılı iletişim uygulaması Discord'u satın almak için girişimlere başladı. ABD meydası, Microsoft'un Discord için 10 milyar doları gözden çıkardığını duyurdu. Şirketler arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edilirken; Discord'un satıştan ziyade şirketi halka açma seçeneğine daha sıcak baktığı belirtildi.
DISCORD NEDİR?
ABD'nin San Francisco kentinde 2015 yılında kurulan Discord, özellikle oyun dünyasında kullanıcılara video, ses ve metin yoluyla iletişim imkanı tanıyan bir uygulamadır. Ücretsiz olan Discord uygulamasının değerinin 7 milyarı bulduğu ifade belirtiliyor. 250 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahip olduğu ifade edilen Discord uygulamasında 140 milyondan fazla da aktif kullanıcı buluyor.
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